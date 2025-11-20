花蓮長者健保免費 未排富惹議

花蓮縣政府明年起將推出全縣65歲以上長者健保費免費政策，縣議員楊華美20日質詢建議，擴大健保補助應該要納入0到18歲族群。（王志偉攝）

花蓮縣政府將於明年起推出全縣65歲以上長者健保費免費政策，無黨籍議員楊華美20日質詢指出，除了建議縣府應有排富機制外，18歲以下孩童才是沒有經濟能力的一群，應擴大0到18歲孩童健保費全免，以減輕家長負擔。縣府回應，希望降低家庭總支出負擔，近年福利政策盡量不排富，施政選擇也有優先順序，才決定全面補助65歲以上長者。

縣府明年起將補助全縣65歲以上長者健保費，沒有設置排富機制，楊華美昨指出，六都及中央補助對象是所得稅率5％或20％以下的長者，可讓政策更有「公平性」，也希望讓資源能落到最需要的人身上。

楊華美再以中央為例表示，「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」規定，補助對象是70歲以上的中低收入長者，地方政府如果想擴大年齡範圍、加碼補助，理論上可以但必須審慎評估財源，也要有法源依據，她認為縣府應排富才能更精準、謹慎使用健保資源。

她還說，相對於65歲以上長者，18歲以下孩童才是真正沒有經濟能力的一群人，沒有收入也沒有投保自主權，孩子多數是以眷屬依附方式投保，成為年輕家庭的固定支出。

楊華美建議，縣府應把0至18歲縣民健保費納入全額補助，全縣0至18歲約4萬3000多人，占人口比例14％，可先邀請專家、學者及公民辦公聽會提供意見，討論題目也要納入65歲以上健保補助的可行性與必要性。

縣府社會處長陳加富回應，施政有優先順序，花蓮產業不發達，家戶所得低於六都，近幾年社會處推出各項福利政策都盡量不排富，就是希望降低家庭總支出的負荷。

陳加富說，許多民代對健保補助對象皆有提出要求和陳情，當初規畫擴大補助也都納入思考，在整體規畫並考量優先順序後，才決定補助65歲以上長者。