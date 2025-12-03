花蓮閹雞秤重賽 14斤巨雞奪冠

花蓮縣吉安鄉「閹雞秤重比賽」3日登場，永興村呂錦煌（右二）飼養的雞隻以重量14斤9兩拿下今年冠軍。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉一年一度客家文化活動「閹雞秤重比賽」3日登場，許多農戶帶著悉心照養約1年的閹雞參賽，今年雞隻重量多落在9至11斤，原本以為去年冠軍將以12斤13兩蟬聯寶座，最後卻殺出程咬金，由1隻重達14斤9兩的閹雞壓線秤重拿下第1名，讓飼主呂錦煌又驚又喜，直呼「不僅嚇一跳還嚇兩跳！」

吉安鄉公所每年都會在農曆10月15日下元節期間，舉辦客家文化藝術系列活動，其中，最受鄉民喜愛的「閹雞秤重比賽」昨天上午在五穀宮熱鬧登場，今年參賽人數約40人，每隻雞身形飽滿、羽色亮澤，難預測冠軍鹿死誰手。

每隻閹雞在秤重時，飼主深怕任何風吹草動影響重量，均小心翼翼把雞隻放上電子秤，期間也不斷耐心安撫，深怕流失幾兩重的誤差與冠軍寶座擦身而過。

今年參賽雞隻重量多為9至11斤，只有6隻達12斤以上，正當各界以為去年來自吉安村的冠軍劉慶源，將以12斤13兩的閹雞蟬聯寶座時，沒想到永興村呂錦煌在賽事尾聲載著愛雞抵達會場，讓賽況翻轉。

呂錦煌飼養的閹雞體型與劉慶源的差異不大，大家本來以為雞隻重量可能只有12斤多，當他抱起雞放上電子秤後，螢幕竟一路從12斤直升到14斤9兩，不僅跌破眾人眼鏡，呂也驚訝直呼「不是嚇一跳，而是嚇兩跳！」

呂錦煌賽後靦腆笑說，自己養雞沒有訣竅，都自然放養讓雞隻在雞舍自由活動，「可能多跑多動就長出很多肌肉」，平時餵食飼料、玉米、麥片、青菜等且都吃到飽，沒有分三餐餵，之前參賽雞隻大概都在12斤左右，這次卻重達14斤9兩，看到重量超開心，沒有白養了！