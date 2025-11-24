花蓮阿美族才藝公主選拔后冠揭曉 部落風華再現

勝安部落周羽萱以流利母語展現自信台風，獲花蓮阿美族才藝公主后冠。（吉安鄉公所提供）

記者林中行、曾芳蘭／綜合報導

吉安鄉睽違近五十年再度舉辦「花蓮阿美族才藝公主選拔賽」，十六位原住民少女從初選中脫穎而出，由勝安部落周羽萱以流利母語展現自信台風拿下后冠。

公所表示，進入決選的十六位原住民佳麗，在機智問答展現沉著態度與表達力；才藝表演則涵蓋舞蹈、歌唱、釀酒、阿里鳳鳳製作等多元創作，展現阿美族人豐富的文化能量。最終由周羽萱拿下后冠，抱回獎金五萬元；娜荳蘭部落李念佳以嘹亮歌喉獲亞軍、獎金三萬元，豐濱鄉幼教老師邱怡昕獲得季軍、獎金一萬元。

廣告 廣告

薄薄交流協會理事長金湄蓁希望藉由阿美族「母系社會女性」的力量，把文化與美好傳遞分享，並期盼能持續舉辦，「讓花蓮的幸福微笑成為生活日常」。

游淑貞表示，阿美族女性象徵花蓮的溫柔、堅韌與智慧，期許所有參賽者持續以多元文化為榮，將阿美族文化之美帶向更精湛舞台。

另外，為推廣部落文化，創造城市打卡亮點，新竹市那魯灣文化聚落堤防彩繪九月底完工，全長約一百八十公尺。民政處表示，此次堤防彩繪延續去年打造的首面牆體，再新增六面牆體，並向西濱快速道路方向延伸，完整呈現那魯灣部落的遷移脈絡，打造兼具故事性與文化深度的戶外藝術廊道。

吉安鄉睽違近五十年舉辦「花蓮阿美族才藝公主選拔賽」，選出新一代阿美才藝公主，展現阿美族女性的優雅、自信與文化底蘊。(吉安鄉公所提供)

代理市長邱臣遠表示，此次彩繪以「遷移、生活、文化節慶與族群記憶」為核心主題，透過海洋意象、傳統服飾紋樣與日常生活場景的細膩描繪，重現族人自台東三仙台跨海遷徙至新竹海山漁港的動人歷程，也象徵族人在新竹與海共生、共享豐收、扎根延續的文化記憶，讓更多市民與遊客看見部落文化的多元與美好。