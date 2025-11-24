花蓮阿美族才藝公主選拔 揭曉

吉安鄉睽違四十九年花蓮阿美族才藝公主選拔賽，在花蓮縣運動休閒園區盛大登場。十六位從初選中脫穎而出的佳麗，以台步、儀態、才藝與智慧展現阿美族女性的優雅、自信與文化底蘊；鄉長游淑貞全程陪同鄉親參與過程，與族人共同見證新一代阿美才藝公主的誕生。

選拔活動由吉安鄉公所及吉安鄉民代表會指導辦理，花蓮縣薄薄交流協會主辦執行，同步串聯原住民事務所舉辦的「吉野風華?幸福共享」產業市集，打造結合文化、產業與觀光的創意饗宴。自下午三點起，原住民美食、工藝展售、文化展區陸續展開，活動更加碼發放七○○張加倍券，吸引民眾熱烈參與，現場人潮匯聚、買氣強強滾。

廣告 廣告

隨著夜色降臨，決賽正式啟動，族人與遊客齊聚一堂，為心目中最美的才藝公主熱情加油。十六位佳麗以最佳狀態迎戰各項評比，在機智問答展現沉著態度與表達力；才藝表演則涵蓋舞蹈、歌唱、釀酒、阿里鳳鳳製作等多元創作，淋漓展現族人豐富的文化能量。經十位來自於各縣市的專業評審團綜合評定，最終由勝安部落周羽萱以流利母語展現自信台風，勇奪后冠抱回獎金五萬元；娜荳蘭部落青春少女李念佳以嘹亮好歌喉榮獲亞軍獎金三萬元；豐濱鄉邱怡昕自幼教老師育成穩健唯美，獲得季軍頒發獎金一萬元。由鄉長游淑貞親頒大會榮耀，期許三位公主未來成為廣推產業特色、凸顯部落文化與花蓮在地型塑特色的亮麗代言人。

薄薄交流協會理事長金湄蓁感動分享籌備艱辛點滴與活動佳績。她表示，經歷眾中之重難分上下評比，選出十六位女孩參加最後決賽，再歷經二天台步、儀態與口語魔力式集訓，終在舞台上展現風華取得大家認同，著實令人無比感動。感謝吉安鄉游淑貞鄉長從計劃初期一直協力支持到完成、感謝協會近百位部落年輕團體幾個月來的全力投入，讓花蓮沉寂近五十年的文化傳統再度綻放。她說，○四○三地震及近期洪災重創花蓮觀光，希望藉由阿美族「母系社會女性」的力量，把文化與美好傳遞分享，並期盼未來能持續舉辦，「讓花蓮的幸福微笑成為生活日常！」。

現場亦有國際文化小姐（Miss Cultural International 2025）何雅筠特別出席，肯定阿美族才藝公主選拔賽重新啟動的意義。活動單位巧思啟動歷屆阿美皇后擔任頒獎貴賓，與新出爐阿美公主跨世代相聚，扣合皇后與公主新世紀部落共榮。

鄉長游淑貞表示，睽違近半世紀再次舉辦選拔賽，具有深刻的文化意義；感謝薄薄交流協會的創意與執行力，也感謝鄉民代表會和相關單位支持。阿美族女性象徵花蓮的溫柔、堅韌與智慧，期許所有參賽者持續以多元文化為榮，將阿美族文化之美帶向更精湛舞台。吉安鄉公所必永續協助族群文化活動，讓傳統與創新在新世紀時代共展精彩。