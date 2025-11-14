花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華來自中國四川，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。

陸籍配偶鄧萬華（右）2022年當選花蓮縣富里鄉學田村長，也是全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。經提起訴願，花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。圖為鄧萬華出席宣誓就職典禮情形。（圖／富里鄉公所提供）

富里鄉公所今天表示，上午已收到公文，會盡速研議花蓮縣府撤銷原處分的內容，若處分合理適當，會在最短時間內，給予當事人應有權利的回復與保障。

內政部今年1月查核確認全國有5名現任村里長具中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依照《國籍法》辦理。

鄧萬華8月1日被富里鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華8月3日表示，她拿的是台灣護照，也依法當選，將提訴願爭取權益。

花蓮縣府10月29日召開訴願審議委員會，會中決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。

訴願決定書提到，富里鄉公所曾函請內政部及大陸委員會釋示，未等到中央主管機關釐清疑義、沒有調查鄧萬華如何依規定註銷大陸國籍，就依《國籍法》解職，逕自作出不利於鄧萬華的處分。

訴願審議委員會認為，富里鄉公所未盡到有利、不利一併注意的調查義務，已違反行政程序法，因此撤銷解職處分。

鄧萬華來自中國四川廣元市，嫁來台灣28年，與先生育有三名子女，17年前取得台灣身分證，2022年首度參選學田村長並當選，獨自照顧因罹患漸凍症而癱瘓的先生。