社會中心／趙永博 陳妍霖 莊柏驊 花蓮報導

花蓮市區一家專賣雞蛋仔的店家，接獲一筆訂單，外送員取走後，沒想到又來另一個外送員，說要取同樣的訂單，不僅訂單有誤，還被消費者投訴''分量減少''，而且品項也不對，甚至還出現''雞塊''，業者懷疑被偷餐，氣到將監視器公布到threads上，直呼太離譜，警方介入調查後，全案依詐欺罪嫌，移請花蓮地檢署偵辦。

無論是日式抹茶，還是巧克力口味，熱呼呼的雞蛋仔，現做最酥脆，但沒想到....





花蓮雞蛋仔店疑遭「外送員偷餐」業者怒公布監視器畫面（圖／店家提供）

剛取完餐，帶著安全帽的外送員，拎著一大袋準備送餐，但民眾收到餐點卻發現，品項短少，向店家投訴，才發現疑似是外送員偷餐！

花蓮雞蛋仔專賣店韓姓業者表示，「他來的時候就告訴我們店員說他要取的編號，然後我們店員就給他，然後大概過了三四分鐘，第二個外送員又來取第二個同樣的餐，同一張單，所以就跟他說怎麼會，剛剛已經有人拿走了這樣，他就說是接到轉單，滿傻眼的，因為我們還要再重新做一個而且時間上會延遲到」。

花蓮雞蛋仔店疑遭「外送員偷餐」業者怒公布監視器畫面（圖／翻攝自threads@mugwort_haven.studio）

整個超傻眼，位在花蓮市區專賣雞蛋仔的店家，不滿外送員偷餐，不承認又硬ㄠ，氣到將監視器畫面PO到threads上，指出被外送員偷餐了，直呼真的很離譜，還加碼爆料，偷餐已經不是第一次！









花蓮雞蛋仔店疑遭「外送員偷餐」業者怒公布監視器畫面（圖／警方提供）

雞蛋仔專賣店韓姓業者表示，「第二個外送員說，已經常常有這種偷餐的行為了，那個第一個來拿餐的外送員是說，他取錯了然後可不可以給我錢，然後讓我不要去報警，對我覺得這樣不是很好」。

花蓮警分局中山所長鍾明翰表示，「該名外送員疑似謊稱取非所屬單號餐點，將餐點取走後，代所屬單號餐點之外送員取餐時，此發覺有異，本案該名外送員於本日21日上午到案說明，全案依涉嫌詐欺罪，移請花蓮地檢署偵辦」。

被偷餐的三份雞蛋糕，價值300元，但不管什麼理由，涉嫌偷竊就是不對，警方已將人移送法辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：花蓮雞蛋仔店疑遭「外送員偷餐」業者怒公布監視器畫面

