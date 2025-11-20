花蓮離奇命案！陌生人倒臥後座身亡 工廠老闆上車聞到異味轉頭嚇傻急報警

陌生人倒臥後座身亡，工廠老闆上車聞到異味轉頭嚇傻急報警。（翻攝畫面）

花蓮吉安鄉一名工廠老闆18日要開車時，發現有名陌生男子倒在後座，嚇得立刻報警，當救護人員到場時，確認該名男子已經過世，經警方調查，死者是16日曾到派出所問路後進入工廠，之後就沒有再出現。

據了解，一名曾姓工廠老闆18日上午8時左右正準備開停在廠區的車外出，沒想到上車卻聞到一股異味，回頭竟發現是一名陌生男子倒臥在後座，嚇得他立刻報警，救護人員抵達時，確認男子已經明顯死亡。

經過調查，該名死者是64歲劉姓男子，16日早上10時左右因為要找朋友，曾經到派出所問路，經調閱監視器發現，劉男有再走進工廠內，之後就沒再出來。

廣告 廣告

鑑識人員到場採證後，初步判斷無外傷、外力，研判可能是由於16日天氣轉冷，所以為了要避寒，才躲進別人車子，至於猝死的詳細原因，仍有待檢警進一步解剖釐清。

更多鏡週刊報導

怒揭賓賓哥黑歷史！ 王婉諭砲轟：他所謂的做公益只是為了直播流量

有片／玉山初雪降臨「持續30分」！ 銀白雪花飄落畫面好浪漫

賓賓哥又出事！未經同意校園直播「校長怒制止」 校方發聲明還原始末