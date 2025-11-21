花蓮離奇命案！陌生男陳屍車內2天 生前曾做1事

花蓮吉安鄉命案。（圖／東森新聞）





花蓮吉安鄉18日發生命案，一名64歲劉姓男子陳屍在曾姓男子的吉普車後座上，是曾男要開車外出才發現有人在車上，他當場嚇壞立刻報警，死者生前曾做1事讓事件更加離奇。

據悉，工廠老闆曾姓男子要開車去開會，沒想到上車後竟有一名陌生人在後座沒了氣息，他也坦言吉普車停在廠區內才沒有上鎖，但不知為何會有陌生男子跑到後座。

警方初步調查，死者為64歲劉姓男子，16日上午他曾步行到派出所問路，表示要到工廠找朋友，但因為講得不清楚，最後便自行離去，接著被監視器拍到他跑進工廠內，接著就再也沒有出來，直到2天後劉男18日要開車出門才發現。

而劉男和車主曾男並不認識，劉男家人也表示不清楚當天行蹤，鑑識人員到場調查，研判沒有外力因素導致，研判男子是因為天冷躲到車內取暖，但確切死因仍有待檢方相驗釐清。

