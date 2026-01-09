花蓮震後重建首例 花一邨公辦都更案邁入審議階段

花蓮縣花一邨社區前棟坐落花蓮市北濱街與海濱街交會處，於0403地震後經評定為紅單危樓並執行拆除。 圖：擷自國家住都中心專屬網頁

[Newtalk新聞] 國家住宅及都市更新中心（以下簡稱國家住都中心）辦理的「花一邨社區前棟公辦都市更新案」已於今（9）日完成都市更新事業及權利變換計畫報核作業，正式進入都市更新審議階段，成為花蓮縣0403災後首件進入都更審議階段的重建案件。

花一邨社區前棟坐落花蓮市北濱街與海濱街交會處，於0403地震後經評定為紅單危樓並執行拆除。為協助居民加速復原，國家住都中心親赴花蓮召開重建說明會，並在充分溝通與共識下，獲全體所有權人百分之百同意，採行「公辦都更、地主自行出資」模式推動。此創新推動模式，透過公開透明的合作機制，建立政府與住戶間的互信基礎，同時藉由地主自行出資方式，提高地主的參與度，展現公私協力推動災後重建的堅韌力量。

花蓮震後首案都更報核 為地方重建奠定關鍵基石

國家住都中心表示，0403震災發生後，團隊即持續與住戶溝通最契合需求的的建築及財務方案，並與花蓮縣政府分享都市更新執行經驗，偕同內政部國土管理署協助地方建立都市更新相關機制，花蓮縣政府也陸續完備相關審議法令。該案隨後於2025年11月順利完成自辦公聽會等前置作業，展現地方與中央聯手推動重建的決心。

此次「花一邨前棟」都更事權計畫的報核，不僅是階段重要里程碑，更可透過花蓮縣首件都更重建案的經驗，替災後重建奠定推動基礎。國家住都中心將持續與縣府、住戶及專業團隊密切合作，於後續審議及施工階段嚴格把關，期盼為住戶打造一處打造安全韌性、耐震宜居的全新家園，協助居民早日重回安居樂業的生活。

