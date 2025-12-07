花蓮震災戶租金補貼延長至2027年 慰問金加碼至230萬元

花蓮縣因0403地震受災的住戶，租金補貼政策已決定延長兩年，這是由花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會於12月4日召開的會議中通過的。另外，馬太鞍溪堰塞湖釀成洪災的罹難及失聯者家屬的慰問金，也從80萬元提高至230萬元。

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日舉行會議，由縣府與外部專家共10人出席，並有災民住戶代表列席。(翻攝自徐榛蔚臉書)

該會議由縣府官員與外部專家共十人出席，並邀請了九位災民住戶代表參加。根據會議決議，0403地震受災戶的租金補貼將從原本的兩年延長至2027年，特別針對尚未完成修繕或重建的住戶。

廣告 廣告

此外，0923光復鄉堰塞湖洪災的罹難及失聯者家屬的慰問金也從80萬元提高至230萬元。

內政部長劉世芳在視察大馬村洪災復原情況後表示，預計明年1月中旬可讓災民入住中繼屋，並計畫提供為期兩年的居住支持。農業部則表示，遭洪災泥砂覆蓋50公分以下的土地，最快明年可恢復耕作。

縣府強調，考量到重建過程的複雜性，將提供無息借款以協助住戶重建他們的家園。此外，對於災後重建的其他相關措施，政府也將持續提供多元的協助，包括租金補貼、社會救助等。

延伸閱讀

賴清德公開喊話：民進黨「沒改國號留著這名字」有助於團結台灣社會！

建中學弟發問兩岸關係 張善政：中華民國就是最好的護身符

卓榮泰：公職單一國籍、對國家單一效忠絕對必要！