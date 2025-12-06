花蓮震災戶 租金補貼延長2年

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日召開第2次會議，縣府與外部專家共10位委員出席、9位災民住戶代表列席，決議0403地震受災戶租金補貼延長2年，0923光復鄉堰塞湖洪災罹難及失聯者家屬慰問金從80萬元提高至230萬元。內政部長劉世芳6日視察大馬村洪災復原情形及中繼屋興建進度後表示，預計明年1月中旬可入住，規畫以2年為期；農業部則表示，遭洪災泥砂埋沒50公分以下地區，最快明年可復耕。

花蓮縣政府表示，考量0403震災多處建物修繕與重建期程較長，委員會同意將原本2年的租金補貼，再延長2年，限原已核定且具實際租賃事實、尚未完成修繕或重建的住戶；部分樓地板面積較大的3處集合式住宅大樓，也調升公寓大廈共用部分的修繕補助，上限至每棟450萬元。

縣府說，考量統帥大樓等5處採都市更新方案重建的集合住宅，在自辦都更前期因需要委託專業團隊、估價師及建築師辦理相關作業及程序，難以籌措龐大費用，將提供無息借款協助住戶重建。

委員會也通過堰塞湖洪災罹難及失蹤者家屬慰問金從80萬元提高至230萬元，因救災感染敗血症病逝的林姓挖土機負責人也被納入。

針對0923洪災受災戶中繼屋，劉世芳昨表示，凡具房屋所有權且有修繕或重建需求者皆可申請中繼屋，也將持續訪查89戶重災戶以外、符合自有建物嚴重受損且需重建的民眾；政府另同步提供依親轉介、租金補貼、長照服務及社會救助等多元協助措施。目前共受理217件中繼安置及住宅補貼，其中104件審查合格並已陸續撥款。

此外，農業部政務次長胡忠一說，農田水利署目前規畫泥砂掩埋50公分以下地區，透過補助有機質使其就地復耕，且明年即可復耕；至於逾50公分處，若農民希望農地重劃將優先協助，但可能需3至5年時間，若是環境造林則可立刻執行。