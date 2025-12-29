花蓮青年政策年度成果 青年參與、創業扶植與公共平台全面展開 11

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

2025年花蓮縣在青年政策推動方面展現多項亮眼成果。縣府以青年參與公共事務、創業扶植、青年平台建立與表揚制度為核心，推動多項鼓勵青年投入地方發展的措施，使青年能在花蓮獲得更多表現與發展機會。今年在表揚制度、創業支持與公共參與等領域均累積明顯進展。

今年3月，縣府與相關團體共同舉辦「114年花蓮縣社會暨學校優秀青年表揚大會」。共有47位社會青年與42位學生獲獎，肯定其在學業成就、創新實踐、服務貢獻、領導力與品德表現等面向的努力。透過表揚制度，縣府期望鼓勵更多青年積極參與社區與公共事務，提升青年整體能量。

廣告 廣告

而根據花蓮縣政府公布之114年施政滿意度民意調查結果，受訪者認為應優先推動之青年政府，以「青年創業」方面比例較高。縣府於5月啟動「2025花蓮青年夢想家提案競賽」與「青年鏈結地方產業專題補助計畫」，鼓勵青年將其創意發展成可落實的地方行動方案，並提供所需資源與輔導支持。在10月24日至25日舉辦的「2025 Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」中，共有31組入選青年團隊於「青年創新實踐展區」展出成果，主題橫跨文化創意、地方產業、環境永續與社會關懷，展現花蓮青年將創意轉化為行動的高度潛力。

在公共參與方面，縣府於10月召開「第六屆第三次花蓮縣青年發展諮詢委員會議」，邀請青年創業者、在地青年團體與大專院校學生代表提出政策建議。會中提出的內容包括青年國際鏈結、特殊專長教師資料庫建立、原住民族文化推廣、慢食活動規劃與青年合作平台等議題，顯示青年在文化、教育、產業與社會議題上的高度參與意願。

此外，縣府在11月啟動第七屆青年代表招募，邀請18至45歲對公共議題有興趣的青年申請參與，使青年意見能持續納入政策討論。透過制度化的青年代表運作模式，青年不僅是政策的接受者，更能成為政策形成的參與者。

整體而言，花蓮今年在青年政策領域的成果涵蓋創業支持、人才培育、公共參與與青年榮譽制度等面向，使青年在地方發展中的角色更加重要。透過相關制度的推動，青年得以在花蓮找到施展能力與參與公共事務的舞台，對地方未來發展形成正面影響。

【廣告】

照片來源：花蓮縣政府

更多CNEWS匯流新聞網報導：

律師錄取人數破千 全律會抗議抗議考訓失衡

收賄護航違建廠房緩拆 前議員陳科名再因貪污判刑10年8月定讞

【文章轉載請註明出處】