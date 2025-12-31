花蓮靜思堂首辦歌唱班 喜迎慈濟60年

花蓮靜思堂首次開設歌唱班，今天第一堂課，三十多名學員齊聲開唱。台北東區和大安聯絡處已有十七年歷史，多名志工特別來領唱助陣，也一連表演多首好歌，包含慈濟六十年紀念歌曲，要用旋律把每個人的心連結在一起，迎接下一個一甲子。

「1234567。」

手口併用，把動作融入歌聲當中。

「ㄚ 再一次。」

花蓮歌唱班的第一堂課，學員們大聲開唱。

慈濟志工 黃金子：「覺得會對我們身心靈都很健康，它裡面的歌詞內容，真的是有助於我們的身心靈，都是給我們正向正能量。」

廣告 廣告

慈濟志工 劉鏡鏘：「唱歌是很好的聯繫感情，撒播歡樂的一項工作。」

「慈濟六十年 感恩每一天。」

明年就是慈濟六十年，這些志工把握2025的最後一天，用這首歌，迎接新的年度。

「今生有緣在慈濟，因緣不容易。」

17年來在台北東區和大安聯絡處開設歌唱班，知名歌手也是慈濟志工的劉小茜，特別來到花蓮領唱助陣。

慈濟志工 劉小茜：「唱歌不一定要你唱得好，不一定要你很會唱，你只要願意來，聽歌也是一個很好的健康方式。」

真摯的嗓音，迴盪在花蓮靜思堂，學員們要用這分凝聚力，去迎接下一個一甲子。

更多 大愛新聞 報導：

補冬熱量適可而止 維持代謝率不發胖

腫瘤壓迫三叉神經 台中慈院跨科手術

