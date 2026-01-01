花蓮風浪大！貨輪海灘擱淺 拖船搶救也受困

空勤單位趕緊派出直升機救援。（圖／東森新聞）





東北季風來襲，東部沿海風浪都很大，ㄧ艘巴拿馬籍的散裝貨輪，就在花蓮化仁海灘外擱淺，一艘拖船前去營救，沒想到也被大浪打到岸邊，空勤單位趕緊派出直升機，將拖船上5名船員吊掛上岸。

空勤直升機在天上盤旋，風勢很大，直升機對著船上的人員進行吊掛，人都差點被吹飛，救援過程可以說是，險象環生。海面上風浪非常凶猛，前方的拖船卡在海灘上，好像隨時可能翻覆，拖船的後面則是有一艘貨輪在海上一動也不動。

救難人員：「他沒有辦法再下去了，他等一下是，在他現在開艙門的位置，他會在欄杆那邊綁兩條繩子，垂直往下。」

廣告 廣告

站在岸上的救難隊員討論如何救援貨輪和拖船，根據了解，在花蓮化仁海灘，一艘巴拿馬籍貨輪發生了擱淺的狀況，花蓮港獲報後，立即派出拖船實施救援，但就在拖船靠近貨輪時，突然喪失動力，由於東部沿海，受到季風的影響，現在有長浪發生，浪高3到4米，岸邊的陣風最高可達9級，拖船承受不住被沖上海灘，結果從1艘船擱淺，變成了2艘船。

12岸巡副隊長吳正達：「拖船擱淺的部分，因為目前的海象及風浪過大，我們還在研擬搜救的方式，另外通鴻輪擱淺的部分，請港務分公司協調，派遣大型的拖船前往拖救。」

救援直升機從拖船上，吊掛起5名船員，其中1人撞到了頭，造成頭部撕裂傷，另外貨輪上總共有12名台籍船員，以及5名菲律賓籍船員，目前都沒有大礙，還在船上等待救援。

更多東森新聞報導

花蓮外海風浪大 巴拿馬貨輪擱淺化仁海灘

罕見！秘魯海岸驚現「深海巨怪」 一月兩起引專家擔憂

震撼！ 小琉球潛客潛11米海底拍照 驚見「喙鯨」躺海底亡

