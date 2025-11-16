花蓮風災復原進度加速 花45線今搶通 馬太鞍溪橋便道估25日通行
受鳳凰颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成溪水暴漲，不僅沖毀馬太鞍溪橋便道，萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里也慘遭泥水淹沒，經中央、縣府投入機具、人力搶災，今天已搶通明利村對外道路花45線，橋梁便道預計25日修復完成開放通行。
花蓮縣政府今天在萬榮鄉前進指揮所舉辦鳳凰颱風第2次災後復原會議，由縣長徐榛蔚親自主持，與中央相關單位及各鄉鎮公所團隊討論災後復原進度，希望透過跨單位協作，加速災後安定與重建。
社會處指出，光復、萬榮、鳳林等3鄉鎮避難收容所已在16日全面撤站，其中，光復受理災損申請期限因堰塞湖紅色警戒延後至21日，萬榮、鳳林預計17日起展開現地勘查，加速確認受災狀況，也希望各公所儘速建置受災戶名冊，以利第一時間發放慰問金。
水利署第九河川分署表示，萬榮端左岸臨時土堤現已緊急構築完成，可有效阻擋河水進入明利村，目前正持續培厚、加固，預計1周內提高至6米，強化保護能力；另外，針對堰塞湖霸體後續處理方式，水利署指出，因施工機具進場仍具安全風險，正由專家團隊評估整體防災作業，下游防砂壩也已進入設計監造階段，後續將持續疏濬及治理等相關工作。
公路局則在會中表示，馬太鞍溪便橋預計在25日修復開放通行；建設處則提到，明利村對外道路花45線已在今天搶通，明日將進場清洗路面殘存泥灰；長橋排水清淤作業則持續推動，預計25日前可完成全線清淤，提升整體排水功能。
農業處說明野溪淤積與排水改善最新進度指出，鳳林鎮長橋里長橋排水野溪支線淤土量大，總長約200公尺的河段預估需6日完成清淤，預計21日完成；萬榮明利村上游野溪淤積情況更嚴重，主支流及周邊產業道路合計逾1萬7000立方公尺土石，需自18日起投入至少20個工作天才能清除，已協調機具及人力加快作業，降低後續雨勢可能再度造成的堵塞風險。
另外，風災過後房屋受損部分，縣府已啟動建築師公會協助機制，並請公所協助製作名冊及聯絡資訊，以利後續安排建築師到場評估，調查家戶內部損壞情況，協助居民掌握房屋安全現況。
