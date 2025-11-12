花蓮颱風天拖板吊車失控過彎 小貨車遭尾掃「翻車報廢」駕駛命危

花蓮台11線驚傳死亡車禍拖板吊車過彎失控，小貨車慘遭撞翻命喪現場。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮地區受鳳凰颱風外圍環流影響，12日上午間歇降下大雨濕滑的道路也釀成悲劇，上午約9時許，台11線約40公里處豐濱路段發生一起嚴重車禍，1輛大型拖板吊車疑似在過彎時因路面溼滑、煞車不及，車尾猛烈甩出，正好掃中對向行駛的1輛小貨車。

強大衝擊力使小貨車瞬間翻覆，車頭嚴重變形，全車幾乎報廢，車內56歲黃姓駕駛被困在駕駛座內，警消趕抵時他已失去呼吸心跳，經現場搶救仍未恢復生命跡象，目前警消仍在現場進行排除作業，警方也封鎖現場進行交通管制，台11線雙向一度中斷。

據了解，事發時當地風雨不斷，視線不佳，初步研判可能是拖板吊車煞車打滑導致車尾失控。警方表示，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清，同時呼籲駕駛人在颱風或大雨天氣應減速慢行，避免類似憾事再度發生。

