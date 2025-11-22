花蓮館四天吸引超過千位國內外消費者支持 為蜜香紅茶及精品咖啡展現國際市場強勁潛力
【警政時報 薛秀蓮／台北報導】2025臺灣國際咖啡展暨臺灣茶業博覽會日前圓滿落幕，由花蓮縣政府精心規劃、領軍籌組的「花蓮館」在為期四天的展期中成功吸引超過2,000位國內外消費者與專業買主參觀，花蓮縣蜜香紅茶與精品咖啡以卓越品質征服眾多品飲者，再度展現其在國內外市場的強勁潛力。
本次展會中，花蓮館在專業買家方面表現尤為亮眼，不僅成功接待來自日本、俄羅斯等國的國際買家洽談，也吸引貿易商、茶行與企業洽詢跨界合作，顯示市場對花蓮優質茶品與精品咖啡的高度興趣；在一般消費者部分，試飲活動反應熱烈，產品風味獲得一致好評，足見花蓮蜜香紅茶與精品咖啡無論在專業端或消費端皆深受肯定，為後續國內外銷售合作奠定堅實基礎。
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮茶與精品咖啡多次在國際競賽中脫穎而出，除了得天獨厚的自然環境，加上農友夥伴們對品質的堅持與不斷創新，才成就今日亮眼的成果。縣府將持續擔任產業推手，整合各方資源、打造行銷平台，協助更多優質在地廠商拓展國內外市場，持續提升花蓮農產在國際舞台上的能見度與競爭力。
徐榛蔚說，本次展覽雖然圓滿落幕，但推廣花蓮茶與精品咖啡的腳步不會停止。縣府將持續規劃多元推廣活動，讓更多買家與民眾有機會品味花蓮優質在地茶品與精品咖啡，讓花蓮的茶香與咖啡香持續在市場中飄揚。
