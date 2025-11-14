花蓮館蜜香紅茶、精品咖啡雙雄齊發 展現山海交融的「花蓮良品」魅力
【記者 陳顗喆／台北 報導】「2025臺灣國際茶業博覽會」與「臺灣國際咖啡展」於11/14日在南港展覽館1館1樓盛大開展。首日現場人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。其中，以「品山海・饗拾光」為主題的花蓮館，集結了16家優質茶葉與咖啡業者共同參展，人氣爆棚，吸引眾多民眾駐足品茗、試飲。
花蓮縣擁有得天獨厚的自然條件與豐富的山海資源，孕育出風味獨特的優質農產。花蓮的蜜香紅茶茶香中帶有自然蜜韻，具備豐富層次感；精品咖啡則兼具花果香與乾淨口感，深受國內外消費者青睞。本次花蓮館以「從山到海」的風味故事，展現花蓮優質產品的卓越品質與永續精神。
▲參觀民眾品嚐花蓮茶香、咖啡香。
開幕現場，活動精彩紛呈。縣府特別邀請臺灣咖啡產業策略聯盟林哲豪召集人，分享花蓮精品咖啡如何克服易受天然災害的地域困境，經由咖啡農友與縣府的共同努力，成功打造出「23.5度精品咖啡故鄉」的品牌定位。在蜜香紅茶部分，茶職人藍大誠則運用花蓮蜜香紅茶，現場調製出兩款專屬於花蓮的蜜香特調，透過創新的風味，顛覆民眾對傳統茶飲的想像。
花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府為協助花蓮農產業持續升級並開拓更廣市場，本次特別透過茶與咖啡「雙主題行銷活動」，積極推廣在地優質品牌，並促進與全國各地通路商的交流與媒合。期盼透過參與國際雙展此類高能見度的展售平台，持續推廣花蓮優質農產品，協助業者拓展市場通路與品牌知名度，讓更多國內外買家與消費者看見花蓮「花蓮良品」的卓越品質，共同推動地方產業邁向國際舞台。
▲民眾品茗花蓮茶香、咖啡香。
花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，縣府致力於推廣在地精緻農業，本次展覽不但邀集今年評鑑獲獎莊園參展，更精心策劃一系列活動，旨在讓喜愛茶與咖啡的朋友，能更加深入認識花蓮優質茶及精品咖啡的獨特風味。展期間除了提供豐富的試飲體驗外，更備有豐富的打卡禮、滿額禮及加碼禮回饋消費者，同時安排了主題課程與DIY體驗等現場互動活動。期盼透過此活動，展現農友的匠心成果，誠摯邀請民眾把握最後幾天，踴躍前來南港展覽館「花蓮館」觀展採購，共享花蓮的山海好滋味。（照片記者陳顗喆攝）
