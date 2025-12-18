花蓮首宗國民法官案！2惡煞圍毆打死情敵哥哥 最高院駁上訴定讞

記者林盈君／花蓮報導

前年7月間，花蓮一名高姓男子，因爭風吃醋、約蔡姓情敵外出談判，未料遲遲等不到蔡男，又改約蔡男胞兄出來，之後夥同曾姓友人等，暴力圍毆蔡男胞兄，導致其最終因顱腦損傷不治。花蓮地院一審由國民法官審理，判處高男19年8月、曾男8年6月，二審維持原判。案件上訴最高院，今（18日）最高院駁回上訴，全案定讞。

回顧案情，2023年7月間，高男約情敵蔡男外出談判，還找來曾男等人助陣，但因等不到蔡男，高男又約出蔡男胞兄，等到蔡兄現身時，高男等人先是朝其噴灑辣椒水，逼迫蔡兄叫弟弟出面，遭蔡兄拒絕，眾人遂對其一頓暴打，不斷對他拳打腳踢，又持棍棒毆打頭部，導致其最終傷重不治。案件一審，判處高男有期徒刑19年8月、曾男有期徒刑8年6月，最高院18日駁回上訴定讞。

