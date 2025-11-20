花蓮首批足部反射健康師結訓 花縣府邀旅宿業者攜手打造療癒旅宿

由花蓮縣政府攜手台北中正扶輪社與吳若石神父全人發展協會共同推動的「FJM 足部反射健康師培訓計畫」，即將結訓並導入旅宿業服務，縣府誠摯邀請在地旅宿業夥伴，提供學員服務機會，加入花蓮大健康產業及提升服務品質的行列（見圖）。

首批學員自八月三十日開訓後，預計十一月二十一日完成培訓，將於十一月二十二日上午辦理結訓暨認證儀式，同時與合作旅宿業者簽訂合作備忘錄(MOU)。歡迎有意願提供提供駐點時段、合作場域，或媒合相關職缺的旅宿業者，於十一月二十一日前至觀光處網站報名（網址：https://gov.tw/zRq）。

觀光處處長余明勳表示，旅客最在意的兩大核心是「安全感」與「深度放鬆」。FJM 健康師的導入，正是同時解決這兩大痛點的最佳方案。FJM 手法簡單、安全、具實證效益，能讓旅客徹底卸下旅途和生活的疲憊，獲得從內而外的深度療癒，使旅宿成為完美的充電站。導入 FJM 服務的旅宿業，將得以超越價格競爭，建立「健康養生」的獨特品牌標籤，有效吸引追求高品質、有意義旅行（Meaningful Travel）的客群，並藉由差異化特色服務，顯著提升平日及淡季的住房率。

這項合作同時為在地社區和旅宿業及因受災前來參與健康師培訓的民眾帶來三贏的永續契機。每位健康師皆通過嚴謹訓練，精通基礎反射區、標準化操作手法，並具備針對身體常見不適進行緩解應用的專業能力，確保提供國際認證等級的服務品質。

旅宿業者透過導入專業的 FJM 服務，可在市場上建立獨特的療癒標籤，讓旅客獲得無可取代的身心深度舒緩。這種創新的服務模式，不但有助於提升住宿的整體價值，也為在地培訓出的健康師提供了穩定的工作機會與發展空間，共同推動花蓮產業的健康發展。