花蓮首設有聲觸控行人專用號誌

花蓮市中正路與中華路口設置「有聲觸控行人專用號誌」，預計農曆春節前啟用。（羅亦晽攝）

花蓮市金三角商圈中正路與中華路口複雜，尖峰時段車流量大，縣府建設處為確保行人通行安全，預計在農曆春節前啟用全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，透過語音提示搭配觸控按鈕，驅動行人全向通行的號誌運作，讓長者、視障者可以更安心通過車水馬龍的街道。

中正路與中華路口為圓環，路口較複雜又地處金三角觀光區人車較多，縣府考量行人通行安全，選定作為「有聲觸控行人專用號誌」的示範路口。

建設處說明操作方式指出，當民眾行經路口時，會先聽到語音提醒「行人穿越馬路請先按鈕」，引導觸控按鈕並等待號誌轉換燈號，當聽到「綠燈行人請小心通行」，代表號誌已轉為綠燈，可全向通行。

建設處交通科長張筱雲表示，有聲觸控行人專用號誌現已設好按鈕，但還在裝設語音系統，預計農曆年前啟用，透過清楚的語音提示，協助長者、視障者辨識通行時機，減少誤闖車道風險，也讓一般行人更清楚號誌運作方式。

她也提到，建設處去年已在花蓮市建林街與建國路口、林森路與新興路口（忠烈祠前）設置行人專用號誌，不過許多民眾不知道要按鈕才會變換燈號，或是以為按下按鈕後號誌就會立即轉換，造成設備常常損壞，農曆年前也會加設語音系統，讓更多行人了解專用號誌的操作方式。

張筱雲說，若有聲觸控行人專用號誌上路後成效良好，建設處未來會陸續在其他人車較多的路口設置，並滾動檢討行人專用時相時間，減輕影響車輛通行減少發生塞車的機會。

王姓民眾指出，曾在林森路與新興路口等紅綠燈，在原地站了一段時間行人號誌都沒有動靜，才發現要按一旁按鈕才會變換時相，由於按鈕很小不易發現，有語音提醒後能更能發揮設備功能，不過還是希望縣府能把按鈕做大一點，讓長輩能更順利使用，另外也建議縣府應一併優化人行道導盲磚等配套措施，提升視障者通行安全。