花蓮馥邑京華危樓將拆 周遭住戶質疑補貼金額不足

0403地震後花蓮被列紅單需要拆除的大樓，目前只剩下中和街上的馥邑京華6棟大廈，因考量安全因素，拆除工程進行時週遭將有25戶需暫時搬離，會給予租金補貼。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說明，「我們臨時安置就抓工期6個月的時間，我們都有一個租金補貼。另外我們對於紅區的部分，因為他要做一些臨時安置，可能會有一些搬遷的部分，我們有另外每戶3萬元的臨時搬遷補助。」

縣府表示，租金補貼目前規劃為3人以下每月8000元，每增加1人加發2000元，上限1萬8000元；另外還會再提供紅區每戶2萬元生活不便補貼以及3萬元搬遷津貼，綠區每戶2萬元生活不便補貼，是否合理引起爭議。

馥邑京華週遭住戶認為，「你突然要去搬遷，那個補助以租屋來講，現在的金額應該太少了吧？」

花蓮縣議員楊華美表示，「縣府也說他是按照過去地震的案例來做規劃這個金額的，但是現在的不管是租金、物價、房源都是跟過去不一樣的。」

至於拆除工程的部分，馥邑京華因腹地狹小拆除難度高，因此會先吊掛小型怪手至樓層較高的大樓屋頂逐步往下拆卸，待樓層降至與較安全時大型機具才會進駐，總工期約6個月。

