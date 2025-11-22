花蓮馥邑京華大樓農曆年後拆除 工期暫估6個月

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮市馥邑京華社區在去年0403強震後受損嚴重，專家建議6棟全拆。花蓮縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，縣府近日辦地方說明會，預計明年春節開工，工期6個月。

馥邑京華社區為6棟、150戶集合式住宅，0403及0423地震造成2樓以下鋼筋變形，經國土署委託全國建築師公會等單位鑑定，建議全拆。

拆除工程由國土署北區都市基礎工程分署負責，因社區基地位置位於巷弄間，且周圍有其他集合住宅，由花蓮縣府負責周圍交通動線、土方暫置及周邊居民撤離安置工作。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，拆除工作複雜且浩大，勢必產生噪音、粉塵等，將對可能鄰損住戶進行臨時安置，並對住宅做必要防護；施工期間會有交通管制。

鄧子榆表示，拆除經費為新台幣1.19億元，由中央支付，考量工程過年不適合施工，預計明年農曆春節後施工，初估工期6個月。

鄧子榆表示，待國土署確認施工動線後，縣府會配合規劃交通管制，並到地方開說明會，和附近住戶討論施工時間，一天拆8小時、12小時或24小時不間斷，依住戶意願決定，目前工期暫估6個月。（編輯：黃世雅）1141122