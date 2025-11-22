花蓮馥邑京華大樓農曆年後拆除 工期暫估6個月
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮市馥邑京華社區在去年0403強震後受損嚴重，專家建議6棟全拆。花蓮縣府表示，拆除工程由中央負責，已經設計完成，縣府近日辦地方說明會，預計明年春節開工，工期6個月。
馥邑京華社區為6棟、150戶集合式住宅，0403及0423地震造成2樓以下鋼筋變形，經國土署委託全國建築師公會等單位鑑定，建議全拆。
拆除工程由國土署北區都市基礎工程分署負責，因社區基地位置位於巷弄間，且周圍有其他集合住宅，由花蓮縣府負責周圍交通動線、土方暫置及周邊居民撤離安置工作。
花蓮縣府建設處長鄧子榆說，拆除工作複雜且浩大，勢必產生噪音、粉塵等，將對可能鄰損住戶進行臨時安置，並對住宅做必要防護；施工期間會有交通管制。
鄧子榆表示，拆除經費為新台幣1.19億元，由中央支付，考量工程過年不適合施工，預計明年農曆春節後施工，初估工期6個月。
鄧子榆表示，待國土署確認施工動線後，縣府會配合規劃交通管制，並到地方開說明會，和附近住戶討論施工時間，一天拆8小時、12小時或24小時不間斷，依住戶意願決定，目前工期暫估6個月。（編輯：黃世雅）1141122
其他人也在看
花蓮吉安「北昌安居」社宅動土（2） (圖)
花蓮縣第3處社會住宅「北昌安居」21日正式動土，建築基地位於吉安鄉自立路89巷旁，將興建2棟地上14層建物，預計2029年完工。中央社 ・ 1 天前
花蓮Say（海）High——以藝術為語言 今在瑞穗鄉再現笑聲與希望
由花蓮縣政府文化局主辦的「2025花蓮城市空間藝術節」，二十二日於瑞穗鄉公所熱鬧登場。今年以「花蓮Say（海）High」為主題，延伸「SayHi→SetHigh」的核心精神，象徵花蓮在震災後重新向世界微笑問好，以藝術作為城市重生與療癒的語言，邀請民眾共同見證，山海之間再次綻放的笑聲與希望（見圖）。花蓮縣歷經地震的洗禮後，地方產業、生活節奏及人心都面臨挑戰。文化局以藝術為媒介，帶領地方重新找回情感連結與文化自信。此次藝術節以「藝術活化城市公共空間」為核心理念，透過創意裝置、表演藝術、專題講座與劇團演出，讓藝術走出展演廳、走入社區與街角，使生活本身成為一場充滿美學的藝術展演。瑞穗鄉長吳萬德表示，藝術節不僅是一場文化盛會，更是鄉民心靈的凝聚。同時藉由藝術節的舉辦，希望能凝聚鄉民 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
拖逾一年半！花蓮馥邑京華危樓「終於要拆了」 縣府曝時間表
0403強震迄今已超過一年半，位在市區、緊鄰加油的「馥邑京華大樓」6棟建物，被判定震損危樓，不過卻遲遲未拆，縣議會正在進行定期大會，已有多位議員持續表達關切。縣府今天明確說，明年過完年後動工，拆除工程由中央負責，因拆除預計6個月，會產生噪音、環境與交通等問題，縣府近期將辦說明會，與居民溝通。中時新聞網 ・ 11 小時前
罷傅咖啡廳搬台南重開業！闆娘曝最新近況：好好生活
生活中心／楊佩怡報導花蓮知名咖啡廳「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」過去因公開力挺罷傅行動而引發關注，並曾放話若罷免失敗就結束營業。隨著7月26日罷免未果，店家當天果然關門，並留下「暫別花蓮、新店籌備中」的訊息。先前曾預告新據點將在台南落腳，如今再次傳出好消息，店家在臉書公布新店地址，並將於11月24日下午1點試營運，而當天中午12時至下午1時則是舉行小型開幕茶會。民視 ・ 1 天前
花市公所動保宣導 趣味互動提升寵物友善意識
花蓮市公所二十一日於國富社區活動中心舉辦動物保護宣導活動，並邀請「台灣寵物保姆協會」前來分享動保知識，透過互動小遊戲及趣味問答，引導民眾輕鬆學習正確的飼養觀念與生命教育（見圖）。市長魏嘉彥親自出席與民眾熱情互動，現場氣氛活潑溫馨。隨著社會對動物福利與權益的重視逐年提升，公所希望藉由教育與宣導，讓更多民眾了解TNR（誘捕、絕育、放回）及源頭管理的重要性，同時培養正確的飼養態度與人寵互動觀念，進一步營造愛護動物、關懷生命的社會氛圍。本次活動邀請到「台灣寵物保姆協會」執行長莊惠茵擔任主講人，以生動方式介紹動保知識；活動中並特別邀請魏嘉彥市長共同參與趣味問答，把議題融入輕鬆互動，讓大小朋友都能在歡笑中學習，更增添活動亮點。魏嘉彥市長表示，非常開心市公所能推動寵物友善的活動，透過有 ...台灣新生報 ・ 1 天前
藍軍拚連任 綠營壯聲勢
花蓮市人口數突破10萬人是花蓮縣人口最多行政區，每逢選舉都成為兵家必爭之地，國民黨本屆市長選戰出現分裂，魏嘉彥靠著勤跑基層及「魏家班」家族加持下當選市長，被看好明年可望連任，民進黨寄望推出的市長參選人發揮「母雞帶小雞、小雞拱母雞」效應拉抬氣勢，以利明年縣長與議員等公職人員選舉。中時新聞網 ・ 1 天前
閒置公教會館轉身變社宅今動工 住都中心花蓮3社宅全面施工
花蓮吉安鄉前身教育部「花蓮公教會館」土地建物，閒置超過15年，由國家住都中心選為社會住宅「北昌安居」興建地點，去年7月拆除建物，今天住都中心舉辦動土典禮，將規劃2棟地上14層、地下2層建物，提供373個居住單元，還會附設托嬰中心、身障日照中心。自由時報 ・ 1 天前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 10 小時前
深夜兩咖黑箱「撞臉」！旅客誤拖行李釀烏龍 還好最後皆大歡喜
台中市劉姓女子前天旅遊返台，開箱時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站卻已不見人車只好報警求助，而真正行李箱主人天亮後也發現錯拿行李，透過客運公司與警方取得聯繫，原來這兩只行李箱乍看之下宛如「雙胞胎」，深夜中亦難辨小細節，幸好最終在警方見證下確認內容物皆無缺漏，讓這場黑箱烏龍順利落幕。自由時報 ・ 12 小時前
花蓮最大蚊子館活過來了！北昌安居社宅動土 373戶118年完工
荒廢已逾10年的花蓮教師會館，一度淪為花蓮最大蚊子館，國家住宅及都市更新中心原地重建「北昌安居」社會住宅今動土，總工程經費20億9800萬元，由中央全額投資興建，預計118年完工；住都中心執行長柯茂榮，將以未購屋、花蓮所得來分算租金，他笑說「政府支出應該會『虧』很多」，但仍將秉持照顧社宅施政決心意念往下做。中時新聞網 ・ 1 天前
開車聞異味 驚見陌生男猝死後座
花蓮縣吉安鄉曾姓男子日前在自家工廠準備駕駛車輛外出時，甫上車就聞到濃濃異味，轉身查看驚見1名陌生男子倒臥後座且已死亡。警方調查，死者為64歲單身且無業的劉姓男子，死亡前1日曾到派出所問路未果，之後躲進隔壁工廠中未鎖車門的汽車裡避寒，疑因天氣寒冷而猝死，全案已報請花蓮地檢署檢察官相驗釐清死因。中時新聞網 ・ 1 天前
陌生男「離奇陳屍車內」2天1夜！死者生前曾做1事…家人也不清楚祂行蹤
花蓮縣吉安鄉日前發生離奇死亡案，64歲劉姓男子疑要到工廠訪友未果，卻躲到曾姓男子停在工廠的廂型車內避寒，不明原因猝死；直到曾男要開車時，才驚見有陌生男陳屍後座，還飄散異味，隨即嚇到報警求助。據悉，死者劉男生前曾到派出所問路，因表達不清楚，就自行離開，就連劉的家人也不知道他的行蹤，詳細死因，仍待相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 9 小時前
花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心
（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮第3處社會住宅「北昌安居」今天動土，基地位於閒置10年的公教會館舊址。住都中心表示，將興建2棟地上14層建物，提供套房、2房及3房型共373戶，設置托嬰跟日照中心，訂2029年完工。中央社 ・ 1 天前
黑豹旗青棒賽台東體中打線發揮 睽違4年再闖8強
（中央社記者謝靜雯新北22日電）黑豹旗青棒賽台東體中今天與興大附農交手，台東體中投打發揮以9比3搶勝，睽違4年重返8強；總教練陳峰岳表示，長打慢慢發揮、攻勢有效串聯，下一戰對大溪會再針對情蒐備戰。中央社 ・ 7 小時前
生前進派出所問路！6旬翁「躲陌生人車後座」…待1夜竟氣絕亡
花蓮縣吉安鄉一名曾姓男子日前準備開車時，卻發現一名男子陳屍在後座，經確認後為一名64歲劉姓男子，據悉，他生前曾到派出所問路，但表達不清自行離去，連家人都不清楚其行蹤，事隔一天上午才被發現人已經離世。中天新聞網 ・ 1 天前
早安慈濟情│慈大附中大愛育才 1/4世紀美善傳承
今天的早安慈濟情，要帶大家到花蓮，看看慈濟大學附中歡喜迎來25週年校慶！一連串活動熱鬧登場，不只氣氛溫馨，也充滿教育意義。接下來，我們把鏡頭交給花蓮的記者黃瑞娟。大愛電視 ・ 1 天前
罷傅未過離開花蓮！肉桂捲咖啡店搬家民主聖地台南迎賓
以「神級肉桂捲」聞名的花蓮咖啡店 SabiSabi Coffee&Sweets 即將在台南開新店！店家已在臉書粉專公告，新址位於中西區開山路馬公廟附近巷弄老屋，將於11月24日下午1點試營運，並於當天中午12時至下午1時舉行小型開幕茶會，試營運期間僅提供內用服務。自由時報 ・ 1 天前
綠823反核喊「一堆人得癌症」...3個月後解禁福食 名醫斥：太奇怪
衛福部食藥署昨（21）日宣布，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，意味國內對於日本福島食品輸入相關管制取消，回歸一般輸入食品邊境管制。這讓胸腔科醫師蘇一峰覺得奇怪，更指綠營在今年823的重啟核能公投辯論會上，主張核電廠的可怕，如今過了3個月，態度竟然就變了。中時新聞網 ・ 9 小時前
網路口角延燒約公園談判衝突 台中警清查13人法辦
（中央社記者蘇木春台中21日電）李姓與洪姓男子因在網路上有嫌隙，日前兩方人馬相約台中太平區1處公園談判，並發生推打衝突，警方獲報後控制現場，並陸續通知逃逸的涉案人，後續將依妨害秩序等罪，偵辦李男等13人。中央社 ・ 1 天前