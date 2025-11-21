花蓮馬太鞍原堰塞湖穩定溢流 第三個小堰塞湖消失

林業保育署花蓮分署監測，馬太鞍溪堰塞湖目前維持穩定溢流，另下方700公尺處右岸邊坡崩塌形成的小型堰塞湖，13日形成並溢流，原本仍有5萬立方公尺蓄水量，但今天空拍機觀測，已完全溢流沖刷並消失，河道恢復一般流路。

花蓮分署監測，馬太鞍溪堰塞湖一湖區面積8公頃，蓄水量31.3萬立方公尺，是9月23日溢流前的0.35%，潰決後水位累計下降達132.6公尺，維持穩定溢流。

花蓮分署表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流口左岸仍有1億立方公尺土砂堆積在坡面，未來可能因地震、豪雨導致邊坡滑動，再次造成河道阻塞，將持續監測。

林業保育署花蓮分署監測，13日新形成的馬太鞍第三個小型堰塞湖溢流後，21日空拍機觀測，已完全溢流沖刷並消失，河道恢復一般流路。（圖／林業保育署花蓮分署提供）

另外，位於原堰塞湖下游700公尺處的馬太鞍第三個小型堰塞湖，13日凌晨2時許右岸邊坡崩塌形成，同天晚間溢流後，原本仍有5萬立方公尺蓄水量，花蓮分署今天出動無人機空拍觀測，確定已溢流沖刷並消失，河道恢復為一般流路。