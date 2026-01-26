花蓮馬太鞍堰塞湖降挖見底
記者林中行∕花蓮報導
林業保育署花蓮分署廿六日表示，歷經近一個月的艱險施工，已成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由二十七點九萬立方公尺降至二點六萬立方公尺，湖水幾已見底，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水的潛在風險，十四名施工人員廿六日上午由空勤總隊直升機順利載送撤離，全員平安並圓滿達成階段性任務。
花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決災後，在汛期後委託燕子口堰塞湖降挖工程團隊，自去年十二月冒險沿著馬太鞍溪河道挺進至壩區進行河道降挖工作。工作團隊花了將近一個月的時間排除萬難，歷經道路中斷、糧食耗盡、山區低溫、天氣不穩定、體力耗盡、克服人員機具遭落石彈跳掩埋及物資運補路線遭土石崩落阻塞河道導致運補交通中斷，最後不得不商請空勤直升機救援之種種難關，終於完成壩體降挖導水階段性任務，備極艱辛。
花蓮分署表示，因山上崩積土砂仍具坍塌崩落潛勢，施工人員原規劃下撤路線於一月十一日在距離溢流口下游一點五公里的Ｖ型河谷上邊坡，發生大約十八公頃的大量土石崩坍，滑落土體擠壓河道造成河道束縮，影響施工人員下撤安全。
為安全考量，經內政部空勤總隊的協助，廿六日早上透過空勤直升機的載運下，已將施工團隊十四人平安接送返回平地，目前所有施工機具仍暫時留置堰塞湖壩區現場，以備日後不時之需。
其他人也在看
風險降低 花蓮馬太鞍溪堰塞湖湖水幾見底
歷經一個月的努力，花蓮馬太鞍溪堰塞湖的蓄水量，已成功由27.9 萬立方公尺降至 2.6 萬立方公尺，林業保育署花蓮分署特別感謝施工人員的辛勞，未來也會持續在汛期前，進行相關防減災工作，以降低下游的風險國立教育廣播電台 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
歷經道路中斷、糧食耗盡！花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖成功 施工人員搭直升機撤離
林業保育署花蓮分署表示，歷經近一個月的艱險施工，成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由 27.9 萬立方公尺降至 2.6 萬立方公尺，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水所帶來的潛在風險。14名施工人員於今(2...華視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
返鄉耕出金評獎 布農青年李建國打造花蓮有機苦茶新典範
位於花蓮縣卓溪鄉古風村白端部落的「耕鳥共食」農園，近年成為南區推動有機苦茶的重要示範基地。卓溪布農族青年李建國（昆帝夫法蕾南）返鄉八年，堅持有機栽培苦茶，不僅重建部落產銷體系，更以卓越品質讓卓溪苦茶油中廣新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
年貨大街變身遊樂園！花蓮日出大道2/11登場 旋轉木馬超夢幻
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣政府二十六日表示，「二０二六花蓮年貨大街」，將於二月十一…中華日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍堰塞湖水幾見底 完成壩體降挖階段性任務
花蓮縣 / 綜合報導 去年9月馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決成災，林保署在汛期後委託堰塞湖降挖工程團隊，從去年12月冒險沿著馬太鞍溪河道，挺進到壩區降挖。花了將近一個月的時間，終於完成壩體降挖導水階段性任務。成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量，從27.9萬降到2.6萬立方公尺，湖水幾乎已經見底、達到預期目標，更大幅降低堰塞湖蓄水帶來的潛在風險。未來花蓮分署也將在汛期前進行相關防減災工作，降低下游的風險。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
宜蘭縣政府警察局舉行羅東及三星分局長聯合交接典禮
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局高層警官異動26日舉行布達交接典禮，分別有警察局主任秘書楊宗昆、羅台灣好報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
馬太鞍溪堰塞湖降挖河道清析可見 14名施工英雄平安撤離
影響下游安全甚鉅的馬太鞍溪上游堰塞湖，在林業署與施工團隊通力合作下，歷經將近一個月艱險施工，已經完成降挖導流工程。林業署今天（26日）宣布，堰塞湖蓄水量已由原本的27.9萬立方公尺大幅降低至2.6萬立中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
MAMAMOO玟星來台唱滿3小時！突驚喜現身觀眾席 「坐粉絲懷裡」全場暴動
韓國實力派女團 MAMAMOO 成員玟星，上週六（1/24）再度帶著個人巡迴《MUSEUM : village of eternal glow》來台開唱，吸引千名 SHOOTING STAR（粉絲名）到場支持，繼去年底於高雄流行音樂中心演出獲得熱烈好評後，新年立刻兌現承諾返場，登上台北流行音樂中心，誠意獻唱多達25首歌曲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 82則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 574則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 296則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 12則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 80則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 5則留言