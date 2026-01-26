花蓮馬太鞍堰塞湖降挖見底

花蓮分署分署長黃群策為感謝降挖施工團隊的辛勞及冒險完成這項艱鉅的任務，特別前往大農大富森林園區迎接。（花蓮分署提供）

記者林中行∕花蓮報導

林業保育署花蓮分署廿六日表示，歷經近一個月的艱險施工，已成功將馬太鞍溪堰塞湖蓄水量由二十七點九萬立方公尺降至二點六萬立方公尺，湖水幾已見底，工作已達預期目標，大幅降低堰塞湖蓄水的潛在風險，十四名施工人員廿六日上午由空勤總隊直升機順利載送撤離，全員平安並圓滿達成階段性任務。

花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決災後，在汛期後委託燕子口堰塞湖降挖工程團隊，自去年十二月冒險沿著馬太鞍溪河道挺進至壩區進行河道降挖工作。工作團隊花了將近一個月的時間排除萬難，歷經道路中斷、糧食耗盡、山區低溫、天氣不穩定、體力耗盡、克服人員機具遭落石彈跳掩埋及物資運補路線遭土石崩落阻塞河道導致運補交通中斷，最後不得不商請空勤直升機救援之種種難關，終於完成壩體降挖導水階段性任務，備極艱辛。

花蓮分署表示，因山上崩積土砂仍具坍塌崩落潛勢，施工人員原規劃下撤路線於一月十一日在距離溢流口下游一點五公里的Ｖ型河谷上邊坡，發生大約十八公頃的大量土石崩坍，滑落土體擠壓河道造成河道束縮，影響施工人員下撤安全。

工作團隊花了將近一個月的時間排除萬難，歷經道路中斷、糧食耗盡、山區低溫、天氣不穩定、體力耗盡。(花蓮分署提供)

為安全考量，經內政部空勤總隊的協助，廿六日早上透過空勤直升機的載運下，已將施工團隊十四人平安接送返回平地，目前所有施工機具仍暫時留置堰塞湖壩區現場，以備日後不時之需。