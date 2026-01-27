花蓮馬太鞍洪災恐咎責徐榛蔚！國民黨團：要不要抓劉世芳、陳駿季？

記者詹宜庭／台北報導

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，花蓮地檢署事後究責，層級恐上升至花蓮縣長徐榛蔚。國民黨團今（27日）召開「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會，黨團書記長羅智強表示，光復鄉發生重大災難，責任最大的中央政府，現在檢調把刀斧對著花蓮縣長徐榛蔚，請問要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來？

羅智強表示，民進黨擅長運用司法，把每一個危機都變成清算在野的契機。今天再度看到「鏡檢」出動，反正檢察官偵查不公開，比菜瓜布都還不如，形同廢文。他要問，「光復鄉發生重大災難，責任最大的中央政府，現在刀斧對著花蓮縣長徐榛蔚，要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季一起抓起來？」

羅智強指出，他要提出6問，第一、疏散計畫的主導與輔導機關不就是行政院嗎？第二、9月21日中央告訴地方撤離690人，一天之內改成撤離8600人，不需要撤離計畫嗎？第三、行政院預估失準、防洪疏濬不力，結果卸責地方？第四、農業部該施放海嘯警報卻沒施放，中央災害應變中心建議垂直避難，這算不算是中央決策錯誤？第五、防災系統支離破碎，出事就要地方扛？甩第六、馬太鞍溪上中下游全部是中央管轄河川，9年沒有疏濬，難道不是廢弛職務？

