花蓮馬太鞍洪災釀光復鄉19死5失聯 鄉長林清水不願背鍋反咬徐榛蔚

馬太鞍洪災釀19死，光復鄉長林清水遭聲押，他反咬縣長徐榛蔚。 圖：翻攝徐榛蔚臉書

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死5失聯，檢調偵辦發現光復鄉長林清水等人浮報撤離人數，導致嚴重傷亡，以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將他聲押，花蓮地方法院已裁定羈押2個月，禁止接見、通信，不過他喊冤，把責任推給縣府，究責層級恐升高至花蓮縣長徐榛蔚。

馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日溢流，造成花蓮光復鄉19人死亡、5人失蹤，為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，花蓮地檢署組成專案小組，指揮警調偵辦。檢調搜索光復鄉公所、約談林清水等人後發現，他未依災害防救法等規定，積極推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實撤離人數，甚至在前一晚仍無視預警，跟祕書前往羊肉爐店聚餐。

根據鏡週刊報導，偵訊時林清水喊冤，將責任推給縣府，認為鄉公所人力物力不足，無法獨力執行大規模撤離，且依《災害防救法》規定，災害發生時，地方指揮官是徐榛蔚，鄉公所僅配合縣府，他已盡力而為，因此不能單方面究責他。林清水也多次指控縣府沒提供足夠支援。

林清水並表示，徐榛蔚在堰塞湖溢流前數日仍出國，光靠他一名鄉長，根本無法完成8千多人撤離。中央災害應變中心在洪災前，對花蓮縣府示警十餘次，林保署與消防署各通報9次與10次，但疏散卻未確實執行，因此不只林清水，徐榛蔚的行政監督不周恐也難辭其咎。

