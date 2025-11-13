花蓮馬太鞍溪上游又形成新堰塞湖 緊急通知下游撤離

其他人也在看
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 21 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 15 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰奄奄一息！「輕颱下限」今晚登陸 深夜出海解除海陸警
鳳凰颱風因環境不利於發展，過去3小時強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限。預計今傍晚至晚間登陸恆春半島，晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警。中天新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風持續減弱！明晨8地達停班課標準 粉專估：週四就全員下莊
「台灣颱風論壇」在Threads上發文表示，「鳳凰」從昨天（10日）開始北轉向台灣，不敵週遭不利環境，已減弱為輕度颱風，且會持續減弱，「這就是這個季節颱風的原罪，秋天台灣周遭的環境沒這麼好混啦！照這個減弱程度，登陸前夕搞不好只剩輕颱下限。」「台灣颱風論壇」說到，颱...CTWANT ・ 1 天前
南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
高雄颱風假太陽露臉 多家百貨公告今正常營業
氣象署今晨對高雄發出強風特報，影響時間從12日清晨至13日晚，但高雄市區颱風假上午的天氣還算平穩、太陽一度露臉，多家百貨公司則陸續在官網公告，今天正常營業。高市府說明，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風今可能從高屏一帶登陸，高雄地區今天平均風力預估可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安自由時報 ・ 1 天前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假 原因曝光
鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰龜速慢慢行！恐拖到「這天」才出海 強度依舊維持輕颱
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，全台嚴加戒備中。中央氣象署預報員朱美霖今（11）日上午於最新一報的記者會中指出，「鳳凰」的路徑與上一報相比有略微偏南，在過去3個小時內強度並未有明顯變化，仍是「輕颱」，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。民視 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了
估9縣市放颱風假「賭100隻烤雞」 他醒來傻眼：變天了EBC東森新聞 ・ 1 天前