花蓮馬太鞍溪便道今12：00恢復通車 卓榮泰下午前往視察

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台9線馬太鞍溪橋因樺加沙颱風造成堰塞湖潰流，橋樑遭沖斷，公路局趕工完成的馬太鞍溪溪底臨時便道於上月10日完工，但本月10日再度因鳳凰颱風豪雨沖毀，公路局歷經搶修，克服河床淤高和湍急水流，今天早上已完工，估今天中午12點將恢復通行。

公路局指出，經全力日夜搶修，包含路基面路面修復、涵管補強、清理及標線、安全設施等工程，目前各項作業已進入最後整備階段，預計於今日中午12時可完成搶修恢復通車，但仍禁行全聯結車，限速30公里/每小時，請用路人減速慢行，並依現場人員指揮通行；另行政院長卓榮泰也預估下午2點半視察鋼便橋興建進度。

廣告 廣告

公路局花蓮工務段表示，便道本月10日晚間局部遭洪水沖毀淹沒，公路局東區養護工程分局花蓮工務段於當天下午4點半預警性封路，並迅速撤離現場人員與機具，災後即進行安全檢視及損壞評估，發現南下便道路基340m遭沖毀、土砂溢淹高約2.5公尺，北上便道150m遭沖毀及土砂溢淹高約1公尺，南下及北上三道涵管未損，由於是局部損壞，才能在最短時間內搶修完成。

工程團隊於11月15日北側水位稍退即進場積極搶修，惟搶修期間遭逢多次暴漲，洪水沖毀已完成改道之水路，公路局搶修團隊克服河床淤高及湍急水流，因鳳凰風災後水道由北側往南偏離，於南北向便道各增設1座長24公尺小跨度鋼便橋，每跨距8公尺，以利加大通洪斷面，路基及底層利用現地河床土砂整理構築臨時便道。

公路局表示，臨時便道採過水道路設計，便道布設高程除銜接堤頂段外，儘量貼近現地河床高程布設，約60％低於既有河床面，並依既有水路設置三道涵管水道，配合降挖涵管段之上下游河床，增加水道深度，以降低便道及涵管高程，如又有豪雨造成水位上漲，可避免便道橋體阻礙水流。公路局強調，便道為臨時性之過水道路，不考慮耐洪性，於遭遇較高水位變化時，配合上游設置的水位計自動監測，立刻啟動預警性封路。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

齊柏林衛星成功入軌 展開守護台灣與世界任務

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

狂掃砂糖驚動緝毒犬！日本糖果店老闆爆收到台糖「特製大禮」

