花蓮馬太鞍溪便道搶通 卓榮泰視察曝鋼便橋、永久橋進度

台9線馬太鞍溪橋臨時便道採過水道路設計，今中午通車。（王志偉攝）

台9線馬太鞍溪橋因9月底樺加沙颱風造成堰塞湖潰流，橋樑遭沖斷，公路局完成溪底臨時便道，未料本月10日再度因鳳凰颱風豪雨沖毀，公路局日夜投入搶修、克服河床淤高和湍急水流，今中午12時恢復通行，行政院長卓榮泰到場視察，了解接下來的鋼便橋工程，以及民國116年底前全面復建永久橋梁，恢復東部交通命脈。

行政院長卓榮泰視察涵管便道與鋼便橋施作工程。（王志偉攝）

卓榮泰致詞時也提到，今天對他而言有兩件極為重要的事情。第一件是我國自製衛星「齊柏林」成任務，通過台灣上空，象徵政府推動多年網太空發展，工程再度取得關鍵進展；另一件則是外界高度關注的花蓮涵管便道路搶通工程。

廣告 廣告

卓揆說，涵管便道路位於中央山脈與海岸山脈之間，台九線承擔花蓮地區物資運輸、醫療後送、通勤往返、農產品外運及觀光交通等多重功能，是當地居民與遊客的重要生命線。他強調，花蓮經歷兩次颱風與豪雨侵襲，工程團隊依舊能在艱困環境下如期搶通，這是所有人的辛苦成果。

談到災害治理，卓榮泰說「人不能勝天，但能順天」面對大自然的巨大力量，除了懷抱敬畏，更要以科技、專業與工程能力尋求與自然共存的方法。

馬太鞍溪鋼便橋工程明年1月可通車。（王志偉攝）

他說，涵管便道今天通車，接著鋼便橋工程進度已搭建中，工程超過40％，預計明年1月可提供更安全的替代道路；永久橋明年底具備單線雙向通車能力，2027年應該是全面完工，屆時花蓮交通將恢復穩定。

卓榮泰還提到，今天到光復與當初堰塞湖潰堤災情景況已完全不同，當時50萬人次超人湧入花蓮，以及全國數十萬筆善款、近14億元善款，顯示全民對花蓮深厚的關心。他說，中央與地方共同推動的每一座堤防、橋梁工程、每一段道路，背後都承載著民的情感與期待，政府必須以最大的責任與力度守護花蓮。

公路局指出，台9線馬太鞍溪橋臨時便道採過水道路設計，便道布設高程除銜接堤頂段外，儘量貼近現地河床高程布設，約60％低於既有河床面，並依既有水路設置三道涵管水道，配合降挖涵管段之上下游河床，增加水道深度，以降低便道及涵管高程避免造成阻水，周邊河川局也正持續清淤中。

更多中時新聞網報導

黃子佼撞傷女騎士涉肇逃遭檢方起訴

Lulu陳漢典喜事助攻《半里長城》宣布加場

物流工會籲 讓員工吃頓團圓飯