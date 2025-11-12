民視

花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝

民視新聞網

即時中心／高睿鴻報導

「鳳凰」颱風近日挾帶強風豪雨，造成多地慘重災情；其中，不久前才因堰塞湖溢流、躍登全國版面的花蓮馬太鞍溪，再次出現溪水暴漲現象，前（10）天傍晚就有龐大泥流，沖進萬榮鄉明利村。更慘的是，稍早又傳出，明利村的水勢還在持續擴增，從現場拍攝畫面可見，大水竟直接沖走巨型貨櫃；至少兩貨櫃被泥流推至下游，其中一個撞毀電桿、另一個卡在民宅旁，之後更繼續往下游衝擊，令人擔憂是否會損及更多民眾及財產。

首先，從畫面中可見，該村目前的狀態不容樂觀，不僅完全遭灰泥色的洪水覆蓋，且水流速度相當湍急，一般民眾根本無法接近；同時，力量強大的流速，更推動所有物體快速前進，其中就包括兩個藍色的大型貨櫃。在水流的承載下，兩個貨櫃一路橫衝直撞，先後撞擊附近的建築、民宅、甚至電桿等公共設施；隨後繼續往下游推進，消失在拍攝者的畫面中。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風共伴東北季風，近幾天為東部地區帶來驚人雨量。除了花蓮以外，宜蘭也是衝災區，例如蘇澳鎮早早就傳出大面積淹水；甚至從昨（11）晚6點，就先申請國軍兵力40人、載具共計中戰2輛、AAV-7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，協助撤離工作。

據悉，蘇澳所有連外道路，一度都是積水狀態，一般車輛難以通行；網路上更流傳現場畫面，有一處路面因遭大水淹沒，電箱竟當場爆炸，亮光及爆炸聲嚇壞附近居民。

