花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位再下降！林保署：第3湖區土砂已完全消失

林業及自然保育署今(21)日公布花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖最新監測結果。 圖：林保署／提供

[Newtalk新聞] 林業及自然保育署今(21)日公布花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖最新監測結果，目前馬太鞍溪堰塞湖1湖區面積約8公頃，水位較9月23日溢流時下降達132.6公尺，正穩定溢流中；而11月13日在堰塞湖下游出現的馬太鞍溪堰塞湖第3湖區，已完全溢流，阻擋在河道中的土砂也隨著水流沖刷完全消失。

9月23日強颱樺加沙由台灣南方海域通過，讓東半部地區降下豪雨，導致位於花蓮光復鄉的馬太鞍溪上游堰塞湖溢流潰堤，不僅沖毀馬太鞍橋和往返光復鄉的道路，還導致光復鄉和周邊村落全都泡在水裡，造成19人死亡，5人失聯，157人輕重傷。

馬太鞍溪上游堰塞湖潰流後，林保署持續偵測堰塞湖水位，避免再度發生憾事。林保署公布最新監測數據說明，今日上午7時監測資料顯示，馬太鞍溪上游堰塞湖1湖區面積為8公頃，蓄水量約31.3萬立方公尺，是9月23日潰流前的0.35%，水位已下降達132.6公尺，且目前仍在穩定溢流中。

至於11月13日凌晨2時53分，溢流口下游約700公尺處因右岸邊坡崩塌而形成的馬太鞍溪堰塞湖第3湖區經過觀測，已確認阻擋河道的土砂隨著水流沖刷消失，河道恢復為一般流路。

然而，林保署提醒，目前馬太鞍溪上游堰塞湖溢流口左岸還有大約1億立方公尺的土砂推積在坡面，若發生地震、豪雨等自然災害，不排除邊坡滑落，造成河道再度阻塞，林保署將持續監測。

目前馬太鞍溪堰塞湖1湖區面積約8公頃，水位較9月23日溢流時下降達132.6公尺。 圖：林保署／提供