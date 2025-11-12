花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢洪釀災 DNA檢測快速助辨遺體身分
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，因樺加沙颱風來襲，今年9月23日下午壩頂溢流並迅速潰決，洪水挾帶大量土石，沖毀馬太鞍溪橋並湧入市區，造成多處房舍與道路受損，並有多人遭洪水沖走或受困、罹難。花蓮縣警察局表示，鑑識科第一時間啟用新建置的快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘，即可完成樣本萃取、PCR及型別分析作業，能迅速與家屬提供的DNA樣本進行比對，讓家屬能即時確認，減輕焦急與痛苦等待時間。
縣警局表示，當然所有檢測結果，仍會搭配刑事局實驗室複驗，以確保司法效力與科學嚴謹度。堰塞湖溢流後，救難人員與警消冒險涉入淹水區域，逐步尋獲失蹤者，但多數遺體因強烈沖刷與泥沙掩埋，外觀受損嚴重，辨識難度極高。中央與地方單位統計已有19人罹難，5人失聯，相關搜救及災後重建事宜仍在持續進行中。
縣警察局表示，啟用快速DNA鑑定儀，是在縣長徐榛蔚及局長陳百祿的大力支持下，順利建置完成。不僅展現鑑識科技在重大天災中的關鍵價值，也象徵鑑識工作邁向科技化、即時化的重要里程碑。DNA鑑定，除了能協助災害罹難者身分確認，更是失蹤人口尋親與刑案偵查的重要利器。
花蓮縣警察局表示，將持續推動DNA自願建檔工作，希望藉由這次重大事件，讓民眾能了解DNA資料庫的重要與公益性，並鼓勵民眾自願建檔，以便在失蹤尋人或進行親緣比對時，能迅速進行身分辨識作業，協助失聯者早日返家。
警方重申，DNA資料採樣作業，均由專業人員依標準程序進行，相關資訊嚴格保密，民眾可安心配合。也呼籲，全民攜手共同建構更安全、效率更高的警政服務網，讓先進科技成為守護生命、安定社會的重要助力。
照片來源：花蓮縣警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
鳳凰颱風宜蘭7000餘戶停電 台電動員逾200工程人員拼今復電
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
泥水沖進校園 花蓮萬榮國中泥水淤積30公分
花蓮縣馬太鞍溪溪水暴漲，沖入鄰近村落，泥水也順著校園圍牆排水孔洞流入校園，雖然不影響教學區域，但校門口與操場邊都淤積泥水至少30公分，花蓮縣政府教育處表示，待天氣與溪流穩定後，會由廠商入校協助清淤。國立教育廣播電台 ・ 20 小時前
花蓮洪災辨遺體 警方快速DNA儀90分鐘檢出型別以利比對
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成多人遭洪水沖走，救難人員與警消冒險進入淹水區域，陸續尋獲失蹤者。然而，由於強烈沖刷與泥沙掩埋，多數遺體外觀受損嚴重，身分辨識難度極高。為此，花蓮縣警察局鑑識科啟用新建中廣新聞網 ・ 7 小時前
影/馬太鞍溪堰塞湖水位降9.3公尺無新阻塞 有望解除紅色警戒
馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間，堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，從湖區水位計數據顯示，於10日凌晨起，水位緩慢下降中，自10日 23時起至12日12時止，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺；目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約69萬噸。中天新聞網 ・ 16 小時前
蘇澳商家心血付之一炬！全聯超市泥濘一片 內衣店淹至一樓高
颱風帶來的洪水在宜蘭縣多處地區造成嚴重災情，蘇澳地區的全聯超市和內衣店遭受重創，泡麵、零食、飲料等商品全泡水，內衣店更估計損失超過200萬元。五結鄉的蝦皮智取店也難逃劫難，橘色物流箱隨洪水漂流在路面上，引起路人驚呼「訂單泡水中」！蝦皮表示將依規定賠償，但業者們面對多年心血付諸流水，實在令人不捨。這次是宜蘭十幾年來最嚴重的一次淹水，災後清理工作仍在進行中。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
影/馬太鞍溪又暴漲！花蓮明利村遭洪水肆虐 貨櫃撞斷電桿
受到鳳凰颱風強降雨影響，花東地區災情慘重，暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村，有村民的2個貨櫃被泥水衝到下游，撞毀電桿卡在民宅旁，另一個撞擊後再往下游衝，驚悚畫面曝光。中天新聞網 ・ 16 小時前
颱風鳳凰影響 屏東山區撤逾400人、東琉線再停航
（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）颱風鳳凰來襲，屏東山區陸續撤離逾400人，往返離島小琉球的航線，原定11至12日停航，因海象不佳，船公司今天宣布13日再停航。屏東目前無重大災情。中央社 ・ 20 小時前
馬太鞍溪堰塞湖溢流口緩慢下切 林保署：若一次性潰決影響有限
颱風步步進逼，為花蓮帶來雨勢，馬太鞍溪堰塞湖的狀況引發關注。林保署今（11）早監測，由於溢流口持續緩慢下切，水位相較前一晚下降，要是一次性潰決，評估下游水位抬升約35公分，影響不大。不過，穿越溪床下方的光復河底隧道，上次潰決未有嚴重影響，這次在隧道「北口上方」卻發生淹水，台鐵宣布鳳林到瑞穗預警性停駛，歷經約3小時完成導流工程後，下午4時恢復正常行駛。公視新聞網 ・ 1 天前
快訊／北市中山區瓦斯管線洩漏 警消灑水警戒
北市中山區林森北路12日上午傳出有施工人員不慎挖破瓦斯管線事故。警消獲報後也立即派遣人員到場灑水警戒，所幸目前檢測數值為零，無安全疑慮。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。CTWANT ・ 20 小時前
蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水
地方中心／綜合報導鳳凰颱風與東北季風，產生共伴效應，宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，沒開出去比較好，因為外頭也淹水，容易拋錨。業者則發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。民視 ・ 19 小時前
前輔大校長江漢聲遭人刺傷 檢聲請羈押禁見被告
（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲遭醫療暴力攻擊，新北檢今天表示，曾姓被告經訊問後，認涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見。中央社 ・ 21 小時前
台南新營報廢車輛廠區火警無人傷 釀320戶停電
（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市新營區某處囤放報廢車輛廠區今天發生火警，火勢半小時內撲滅，無人傷亡，卻因火勢波及造成當地住家停電，台電新營區營業處初步調查，目前約320戶人家停電。中央社 ・ 19 小時前
沒冬眠！札幌市區熊現身遭獵殺 附近學校緊急停課
即時中心／林韋慈報導今年日本熊害頻傳，入冬仍有多起熊出沒民宅附近事件，位於札幌的北海道神宮以及圓山公園，近日分別發現熊的足跡，昨（11）日早上又有民眾看到熊的腳印，札幌市政府決定圓山公園完全封閉兩周，今（12）日札幌市政府表示已成功獵殺一隻熊，但尚未決定圓山公園是否重新開放。民視 ・ 15 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 16 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 13 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 10 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前