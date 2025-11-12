花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢洪釀災 DNA檢測快速助辨遺體身分

cnews204251112a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，因樺加沙颱風來襲，今年9月23日下午壩頂溢流並迅速潰決，洪水挾帶大量土石，沖毀馬太鞍溪橋並湧入市區，造成多處房舍與道路受損，並有多人遭洪水沖走或受困、罹難。花蓮縣警察局表示，鑑識科第一時間啟用新建置的快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘，即可完成樣本萃取、PCR及型別分析作業，能迅速與家屬提供的DNA樣本進行比對，讓家屬能即時確認，減輕焦急與痛苦等待時間。

縣警局表示，當然所有檢測結果，仍會搭配刑事局實驗室複驗，以確保司法效力與科學嚴謹度。堰塞湖溢流後，救難人員與警消冒險涉入淹水區域，逐步尋獲失蹤者，但多數遺體因強烈沖刷與泥沙掩埋，外觀受損嚴重，辨識難度極高。中央與地方單位統計已有19人罹難，5人失聯，相關搜救及災後重建事宜仍在持續進行中。

縣警察局表示，啟用快速DNA鑑定儀，是在縣長徐榛蔚及局長陳百祿的大力支持下，順利建置完成。不僅展現鑑識科技在重大天災中的關鍵價值，也象徵鑑識工作邁向科技化、即時化的重要里程碑。DNA鑑定，除了能協助災害罹難者身分確認，更是失蹤人口尋親與刑案偵查的重要利器。

花蓮縣警察局表示，將持續推動DNA自願建檔工作，希望藉由這次重大事件，讓民眾能了解DNA資料庫的重要與公益性，並鼓勵民眾自願建檔，以便在失蹤尋人或進行親緣比對時，能迅速進行身分辨識作業，協助失聯者早日返家。

警方重申，DNA資料採樣作業，均由專業人員依標準程序進行，相關資訊嚴格保密，民眾可安心配合。也呼籲，全民攜手共同建構更安全、效率更高的警政服務網，讓先進科技成為守護生命、安定社會的重要助力。

照片來源：花蓮縣警方提供

