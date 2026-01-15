小鳥吃吐司爆倒閉欠薪百萬！老闆林致兵稱資金斷裂：將出售設備還薪

【緯來新聞網】台灣知名連鎖麵包品牌「小鳥吃吐司」驚傳財務危機，創辦人林致兵自1月11日後失聯，導致20多名員工無法領取上月薪資，總欠薪金額超過新台幣100萬元，加盟主也因工廠停擺面臨營運中斷，部分業者投資金額逾百萬元。

小鳥吃吐司爆倒閉欠薪百萬。（圖／翻攝Google Maps）

根據多位員工與加盟主表示，林致兵於去年底開始延遲支付薪資，今年1月起則完全無法聯繫。多位廠商已前往位於高雄的麵包工廠搬走機器設備，因製作供應鏈中斷，部分依賴中央工廠的加盟門市恐將無法繼續營運。



一名加盟業者沈姓男子指出，其在加盟不到三年內即遭遇經營方失聯情況，投入的30萬元保證金難以追回。他表示尚未與總部完成解約，卻遭遇店主失聯，對此深感無助。



針對外界質疑捲款潛逃一事，林致兵透過書面聲明回應，稱品牌聲譽於去年因「部分加盟主私售過期商品予軍方」並於網路遭抹黑而崩潰，進一步導致資金周轉困難。他表示曾試圖透過高利貸籌資支付員工薪水及供應商貨款，但債務翻倍增至上千萬元，最終無力負荷。



林致兵在聲明中向所有受影響人員致歉，承諾將出售工廠設備與麵包車等資產，償還員工薪資與部分債務。目前尚無具體法律行動公開，勞動單位亦未發布正式調查說明。

