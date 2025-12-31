花蓮馬太鞍溪堰塞湖開挖遇崩塌 施工隊抵壩頂降挖引流

施工團隊紮營後，隨即展開溢流口河道整理與霸頂降挖作業。（圖／林保署）

施工團隊紮營後，隨即展開溢流口河道整理與霸頂降挖作業。（圖／林保署）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉嚴重災情。林業及自然保育署花蓮分署評估後，決定採取壩體開挖引流方式處理，並委由專業團隊進行實地踏勘。施工團隊於12月中旬啟程，動用重機械怪手與推土機，沿馬太鞍溪河床緩慢上溯推進，過程中一度遭遇邊坡崩塌，挖土機等施工車輛遭土石掩埋，場面相當驚險。花蓮分署表示，施工團隊已於28日清晨成功抵達壩頂，將嘗試進行壩體降挖，若工程順利，預計50天內完成引流，恢復一般河道流況。

花蓮分署指出，曾成功處理燕子口堰塞湖的晶富營造，這次受委託執行規模較燕子口大344倍的馬太鞍溪堰塞湖壩體降挖工程。施工團隊於12月3日開始嘗試上溯，12月15日派遣19名人員，駕駛挖土機、關節車、推土機、鏟裝機等共9輛中大型施工機具，沿河床推進。但在距離壩頂溢流口約500公尺處，左岸邊坡突然發生崩塌，3輛挖土機及1輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員即時跳離，全部人員平安撤回。

近日抵達馬太鞍溪堰塞湖霸頂的4輛挖土機與堆土機。（圖／林保署）

隨後，施工團隊再次派遣14人，動用5輛中大型挖土機與推土機，循河床持續上溯，終於在12月28日清晨抵達壩頂。人員於溢流口附近選擇相對安全的空地紮營，並就近觀測地形地勢，目前已開始整理溢流口水道，後續將逐步進行壩體降挖，使堰塞湖水能逐步排洩，恢復原有河道功能。

花蓮分署長黃群策表示，施工團隊已順利抵達壩頂，並在現場建立安全作業平臺，整體施工期預估約50天。但由於山區環境艱困，可能仍需數天時間整理河道流口，才能較順利進行降挖作業。

黃群策說，因山區無網路，只能透過無線電與施工團隊聯繫，或利用無人機空拍方式「尋找」及「觀察」施工人員動態，也與施工團隊互相提醒，把施工人員安全放在第一位。

花蓮分署也指出，堰塞湖蓄水量近幾週維持在28至30萬立方公尺之間，約為溢流前的0.3％。未來最大挑戰仍是左岸不穩定邊坡，以及河道內超過2億立方公尺的土砂量，相關最新進度將隨時對外說明。

