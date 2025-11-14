花蓮馬太鞍溪堰塞湖體積縮減 疏散區紅色警戒解除

林業保育署花蓮分署表示，今中午天氣晴朗後進行空拍，結果顯示新、舊堰塞湖量體已明顯縮小且持續溢流，溢流口及兩側邊坡均無崩塌或堵塞情況，下游河道水位穩定下降，整體水勢尚在可控範圍。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

鳳凰颱風襲台，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，加上下游處約300公尺另新增小堰塞湖昨天提早溢流，下游居民已經疏散撤離。林保署持續開拍監看，研判顯示新、舊堰塞湖量體已明顯縮小且持續溢流，已於下午解除紅色警戒，收容所居民可以返家，縣府提醒，雖警戒解除，非必要勿靠近河川，注意自身安全。

林保署花蓮分署發佈訊息，今中午天氣晴朗後立即進行空拍，原有堰塞湖穩定溢流，未再出現堵塞或異常蓄水情形，下游河道水位亦未超過警戒標準，且依氣象署預估未來48小時降雨量也低於200mm，符合解除警戒條件。

林業保育署花蓮分署長黃群策也說明，空拍照研判，確認新生的堰塞湖在昨天溢流後，水量剩下約20萬立方，評估流到明利村大馬堤防，水位抬升12公分，到馬太鞍溪橋是15公分。

黃群策說，經與水利署九河分署討論，因大馬堤防淹水處防堵已見功效，即使水流下去，也不會進入明利村，暫時排除對下游造成致災的危險，因此解除紅色警報。

花蓮縣政府解除光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村，萬榮鄉明利村、鳳林鎮大榮里、山興里及長橋里的紅色警戒。近期3鄉鎮撤離5000多人，其中300多人在收容所，已可返家，縣府表示，雖警戒解除，非必要勿靠近河川，注意自身安全。

