花蓮馬太鞍溪堰塞湖 壩體降挖引流

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖民國114年9月23日潰決造成光復鄉洪災，林業及自然保育署評估將採壩體降挖引流，施工團隊12月中動用重機械怪手與推土機，沿馬太鞍溪河床緩慢上溯推進，克服崎嶇地形與不穩定邊坡，12月28日終於抵達壩頂，展開溢流口河道整流，後續則視情況將逐步降挖壩體，引導湖水排出。此外，馬太鞍溪鋼便橋也提前於115年元旦上午10時通車，提升鳳林鎮、光復鄉間交通動線安全。

林保署花蓮分署昨指出，曾成功處理燕子口堰塞湖的晶富營造，這次受委託執行規模較燕子口大344倍的馬太鞍溪堰塞湖壩體降挖工程。施工團隊去年12月3日開始嘗試上溯，15日派遣19人駕駛挖土機、關節車、推土機、鏟裝機等9輛中大型施工機具沿河床推進，卻在距離壩頂溢流口約500公尺處時，左岸邊坡突然崩塌，3輛挖土機及1輛關節車瞬間遭土石掩埋，所幸操作人員及時跳離未造成傷亡。

廣告 廣告

經評估安全後，施工團隊再度派14人、5輛中大型機具循河床持續推進，12月28日清晨終於成功抵達壩頂，在溢流口附近選擇相對安全的空地紮營，並就近觀測地形，目前已著手整理溢流口水道，後續將逐步降挖壩體，讓湖水能分階段排洩，逐步恢復原有河道流況。

花蓮分署長黃群策強調，人員安全為首要考量，因山區毫無網路通訊，只能透過無線電聯繫團隊，並搭配無人機空拍掌握施工動態，隨時提醒注意邊坡變化。目前堰塞湖蓄水量維持28至30萬立方公尺，約為溢流前的0.3％，後續最大挑戰仍是左岸不穩定邊坡，及河道內逾2億立方公尺的土砂量。估計整體工期約50天，將視現場安全狀況彈性調整。

另外，台9線馬太鞍溪橋遭洪水沖斷後，公路局加速興建鋼構便橋，原訂今年1月底完工，施工團隊日夜趕工，提前於今天上午10時通車。鋼便橋位於原橋西側，全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向配置，設有機慢車道，速限40公里。鋼便橋通車後將拆除原臨時涵管便道，以確保馬太鞍溪水流順暢，協助堰塞湖後續整治作業同步推進。