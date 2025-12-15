花蓮馬太鞍溪揭露自然礦物新資源 開啟地方材料創新與產業契機

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因長年河川沖刷與堆積作用，累積形成逾六百萬噸的黑色淤泥。近期經初步檢測確認，該黑泥未含有毒重金屬，陶藝家陳金旺透過現地觀察進一步發現，黑泥中的細砂可被磁鐵吸附，顯示其材料性質的特殊性，隨後將樣本送交國立臺灣工藝研究發展中心進行礦物分析與檢測。結果顯示，黑泥中蘊含具順磁性的天然礦物，成分特殊且規模罕見，展現其於工藝材料研發與跨域應用上的高度潛力。研究亦推論，該黑砂來源與萬榮、豐田一帶山區礦床，以及山崩沖蝕與河川運移作用密切相關。其中高比例的石灰石（碳酸鈣）有助於陶瓷釉藥玻化，可自然形成灰釉，而所含鐵元素則能於燒製過程中呈現鐵斑、金屬光澤與自然流紋，未來可應用於柴燒還原技法的改良，發展具臺灣地質特色的自然釉色，為工藝材料創新開啟新的可能性。

工藝中心接獲相關訊息後，隨即由該中心轄屬鶯歌分館實驗室負責人沈俊良副研究員進行礦物成分分析，並以射線繞射儀（XRD）完成檢測。結果顯示，馬太鞍溪砂質淤泥主要成分包括石英、鈉長石、石灰石、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等。其中，斜綠泥石與角閃石雖非磁鐵礦，仍因含有鐵元素而呈現微弱順磁性，得以被磁鐵吸附，進一步印證其材料特性與研究價值。綜合其獨特的地質背景與成分結構，該砂質淤泥未來可望應用於陶瓷創作、建材開發、環境修復及文創設計等多元領域。

工藝中心主任陳殿禮表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪砂質淤泥兼具獨特的地質背景與材料特性，展現出由土地孕育而生的工藝潛力。工藝中心已將相關研究成果納入「臺灣工藝材質平台」，並持續與地方政府及產業端合作，推動材料安定性評估與後續開發研究，期盼促成兼具在地特色、工藝價值與產業應用潛力的創新成果。同時，此項發現亦為光復鄉災後重建提供新的思考契機，透過將災害所產生的淤泥轉化為可再生、可應用的工藝資源，不僅實踐工藝中心倡議的「漫活 SLOHAS」善藝精神，更呼應 H₂O 水哲學（Human Heart Over All）以人心為本、順應自然的核心價值，使工藝成為連結土地、社區與生活的溫柔力量，引領地方朝向「漫幸福．活自在」的永續生活樣貌穩步前行。