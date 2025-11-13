花蓮馬太鞍溪新堰塞湖溢流 3鄉鎮保全戶撤離逾5000人
花蓮昨天受颱風影響雨勢不斷，馬太鞍溪上游今天（13日）形成新的堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署監測，下午1時許即溢流，導致下游水位升高，洪水再度流進萬榮鄉明利村，截至晚間7時仍持續溢流，維持紅色警戒。馬太鞍溪涵管便道幾乎被淹沒，受損狀況待確認，另據花蓮縣府統計，光復、萬榮鄉及鳳林鎮撤離人數逾5000人。
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，地勢較高的萬榮鄉明利村因河道泥沙堆積，導致溪水漫淹到沒有設置堤防的上游區域，沿著產業道路沖進村落，災後三天水利署連日趕工，今天凌晨3時完成進水點封堵。
不過，新形成的堰塞湖來勢洶洶，萬榮鄉公所、鳳林鎮公所暫停聯外道路清理工作，疏散民眾並啟動堰塞湖影響區域撤離。光復鄉中午也緊急宣布停班停課，巡邏、廣播疏散民眾。
中午後光復地區降雨，林業保育署花蓮分署空拍機無法出動，監測人力下午1時許觀測到第一波大水，推測新堰塞湖已提前溢流，明利村再度遭到洪水衝擊。
公路局東區養護分局長林文雄說，目前馬太鞍溪南北向涵管便道約9成仍在河床的土石下，還沒辦法評估受損狀況，等水退了，機具可以進入河床後才能確認。
截至晚間7時，林業保育署花蓮分署表示，堰塞湖仍在持續溢流中，還未完全穩定，將維持紅色警戒，預估明天一早出動空拍機，確認新堰塞湖狀況。
花蓮縣府考量堰塞湖仍有溢流風險，且安全性尚無法評估，晚間宣布光復鄉全鄉、萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里明天（14日）繼續停班、停課。
花蓮縣府統計，光復等3鄉鎮撤離人數5321人，總收容人數308人，共分在9處收容地點，以馬太鞍教會94人最多。
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮目前正面臨全台首例「頻繁且長時間紅色警戒」的堰塞湖狀態，颱風警報和堰塞湖紅色警戒接連發布，居民隨時得準備好家當逃難，呼籲中央務必重視堰塞湖治理。
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 雖然鳳凰颱風已經減弱遠離，但今(12)天和明(13)天受到東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，預計週末雨勢趨緩回溫，不過氣象署指出，下週還會有另一波東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，到時不僅雨區會擴大，全台都會有感降溫至16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。 氣象署指出，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，但因為東北季風持續影響，北部及宜蘭雲量偏多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計週末東北季風減弱，降雨趨緩。 但很快下週一到下週三將會有新一波更強的東北季風報到，預估會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度；且降雨範圍也會變廣，除了東北季風降雨熱區北部、東半部外，週一、週二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨也可能增加。查看原文更多Newtalk新聞報導徐榛蔚臉書被灌爆！花蓮縣府急宣布光復鄉停班課：新堰塞湖將溢流鳳凰颱風減弱仍具威脅！今晚中南部雨勢增多 降雨熱區一新頭殼 ・ 5 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
冬山民宿遭水淹慘況曝光！垃圾車跑不停 防水閘門10分鐘救一家
宜蘭冬山鄉在這次風災中遭受嚴重水患侵襲，多間民宿損失慘重！業者表示整理復原需要時間，已通知15日的客人取消訂單。然而，也有民宿因事先準備了防水閘門而成功抵擋洪水，員工甚至能在12日發文說「多虧防水閘門，才能泡茶看雨」。街道上目前仍堆滿了被丟棄的大型垃圾，居民指出垃圾車來回清運多次，仍難以及時處理。這次風災凸顯了防災準備的重要性！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 1 天前
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上EBC東森新聞 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣要來了！下週急凍「低溫探1字頭」 雨彈範圍再擴大
鳳凰颱風已經遠離，北部、東部受到東北季風影響，仍有局部大雨或豪雨情形。中央氣象署預報科長林秉煜表示，濕涼天氣到週末（15日、16日）就會緩和，但17日又有一波更強的冷空氣報到，預估低溫將來到16度，降雨範圍會比較廣，屆時也要留意南邊水氣。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
警報升級！鳳凰颱風陸警範圍擴大「４縣市」 北北基宜嚴防超大豪雨
中央氣象署於今（11）日深夜召開記者會，說明輕度颱風「鳳凰」的最新動態。受颱風持續接近及其外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，氣象署擴大了陸上警戒範圍，同時提醒北台灣及東半部地區嚴防致災性降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
南部5縣市今放颱風假! "無風無雨"民眾嗨喊賺到
南部中心／綜合報導12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。不過，縣市首長可不敢掉以輕心，忙著視察各地的防颱準備，對於放颱風假的標準，都表示是按照中央氣象署的資訊來做判斷。12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。（圖／民視新聞）盯著平板螢幕，思考要點哪種爆米花，颱風天上午，大家沒有乖乖待著家，而是跑到影城看電影。一名大學生說，「沒什麼風雨啊！有點像賺到。」另一位媽媽帶著孩子來，「天氣還好，但是還是有一些風。」影城還配合颱風天放假，打八折優惠，簡直就是雙重的小確幸。南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，但大家一覺起來卻發現怎麼無風無雨，偶爾還有太陽，完全不像颱風天，民眾出門逛街的逛街，看電影的看電影，還有到廟裏拜拜的，旗津渡輪也維持營運。民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。（圖／民視新聞）台南民眾尤其感受最深，因為才剛經歷過丹娜絲颱風的蹂躪，可不想再來一次。民眾說：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾說：今天又賺到一天颱風假，就難得很悠閒就可以到處去拜拜，或是一些走走看看，耍廢一天。」民眾說：「在家裡等颱風來，結果颱風沒來，開心啊 ，心情很好。」相較民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。台南市長黃偉哲：「放颱風假至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分我們還是在依循這個標準。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，畢竟颱風還在家門口，還沒正式登陸，下午天的情況，誰也說不準。原文出處：南部5縣市今放颱風假！＂無風無雨＂ 民眾嗨喊賺到 更多民視新聞報導花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓LIVE／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署14:40最新說明民視影音 ・ 1 天前
大水漫灌！花蓮「這村莊」今晨洪水來襲 駭人畫面曝光了
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導鳳凰颱風持續逼近，受東北季風共伴效應影響，東部降下驚人雨勢；花蓮縣萬榮鄉明利村，今（12）晨遭到滾滾泥流灌入村莊；另一方面，昨（11）晚遭到淹沒的宜蘭蘇澳鎮，今晨水已退去，居民開始清理家園。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣！下週這時段最凍「低溫探1字頭」 專家：冬天正式來臨
鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，預估今（13）日將轉化為溫帶氣旋。對此，天氣風險分析師薛皓天表示，颱風整體受東北季風乾冷空氣移入，在前日就有高低層分離的情況，登陸時僅維持底層環流，強度已經非常弱了，颱風本體對台灣影響小。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
入秋最強冷空氣要來了 苗栗以北「估探12度」創新低溫
今(13)日颱風明顯減弱並遠離，不過配合東北季風增強，迎風面桃園以北降雨增加，局部有大雨出現的機率。氣象專家吳德榮指出，下週一入秋以來最強的冷空氣開始南下，北台將創入秋最低氣溫，苗栗以北恐下探12度。中天新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰變弱別大意！最新登陸地曝 2地轟到明天
鳳凰變弱別大意！最新登陸地曝 2地轟到明天EBC東森新聞 ・ 1 天前