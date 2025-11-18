花蓮馬太鞍溪暴漲再沖毀便道 工人驚險撤離：用命在拚

受鳳凰颱風影響，馬太鞍溪水暴漲沖毀馬太鞍溪橋便道，公路局投入機具、人力搶災，今清晨又遇到溪水暴漲。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

受鳳凰颱風影響，馬太鞍溪水暴漲沖毀馬太鞍溪橋便道，公路局投入機具、人力搶災，今清晨又遇到溪水暴漲。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

鳳凰颱風過境導致花蓮馬太鞍溪涵管便道遭溪水淹沒，目前仍在搶修中，未料今清晨溪水突然暴漲，為確保人員和機具安全，現場施工團隊在溪水暴漲時便緊急撤離河道，待水位退到安全範圍後，才能繼續進行便道搶修工程，現場工人驚險中搶救，看著便道再被沖毀，直呼「我們真的是用命在拚」。

受鳳凰颱風影響，馬太鞍溪水暴漲沖毀馬太鞍溪橋便道，公路局投入機具、人力搶災，今清晨又遇到溪水暴漲。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

馬太鞍溪水勢突然往上竄，溪面翻起大片泥流。今天清晨水位莫名急漲，原本在河床內鋪料、固床的怪手才剛開始作業，工人立刻大喊「撤離！」重機械也趕緊往高處退，不敢多耽誤一秒。

廣告 廣告

施工人員透露，這條便道從通車到現在，颱風、豪雨、堰塞湖一直沖、一直垮，「我們真的是日夜在那裡拚命搶修啦。」

公路局花蓮工務段副段長李建華說明搶修現況。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

公路局花蓮工務段副段長李建華，現在是先恢復短期通行，目標是在11月25日左右，讓便道修到可以安全通車。另外，鋼便橋也持續在施作，預計會在115年1月31日以前要完成，鋼便橋完工後路況會更穩定。

馬太鞍溪鋼便橋也正在施工。完工後路況會更穩定。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

李建華說明，鋼便橋為單線雙向通行，南北向都能走，屆時就不用靠便道撐著。

因今清晨突發性水位暴漲，已影響便道搶修進度，為提升後續作業安全及加速完成便道搶修復原，公路局東工分局花蓮工務段搶修團隊，邀集農業部林業及自然保育署花蓮分署、經濟部水利署第九河川分署共同協調研商，以建立更緊密的聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，黑褐色洪水夾雜土砂迅速向下游沖刷，馬太鞍溪橋不敵大水重擊遭沖斷，堤防潰堤，釀光復死傷災情，也讓台九線公路中斷。

馬太鞍溪橋重建通車採3階段復建，交通部表示，第1階段的涵管便道通車，後續第2階段鋼便橋已進場施工，預計明年1月底前完成。

有關長期的正式橋重建方案，公路局指出，已同時辦理設計工作，以115年底前先完成北上線永久橋梁供雙向通行，並以116年全橋改建完成為目標。

更多中時新聞網報導

網球》辛納連霸年終賽 本世紀第4人

血肉果汁機恆月三途前進北歐做金屬外交

NBA》巴恩斯準大三元 暴龍近7戰6勝