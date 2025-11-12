花蓮馬太鞍溪暴漲！萬榮鄉明利村慘遭淹沒 滾滾泥水沖毀家園、居民心碎

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

鳳凰颱風來襲，花東地區遭受大雨傳出災情，暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村，滾滾黑泥水淹沒村子，最高達1層樓高，讓當地居民欲哭無淚。對此，今（12日）上午，花蓮縣長徐榛蔚與水利署長到現場勘災，水利署長林元鵬也當場致歉，表示因河道淤積釀淹水是疏失，也會盡全力救災。

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

據了解，連日豪雨讓馬太鞍溪暴漲，大水從堤防缺口淹進萬榮鄉明利村，滾滾洪流夾帶大量砂石，甚至將汽車也沖走，場面非常驚悚。對此，明利村村長林萬成指出，淹水係因疏濬便道惹禍，並怒斥「從7月到9月時就多次通報，結果呢還是沒有動作」。今天上午，水利署長到場會勘，當場鞠躬致歉，但澄清主要是因為淤積導致，也坦承疏失。

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

而不僅是明利村被淹，就連下游台9線也被波及，整條路上都是土石跟積水，寸步難行。前不久，花蓮才因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉被淹沒，死傷多人，如今明利村又遭水淹，重建家園之路非常辛苦。

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村。（圖／翻攝畫面）

暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，下游台9線也被波及。（圖／翻攝畫面）

大水淹進萬榮鄉明利村，花蓮縣長徐榛蔚與水利署長到現場勘災。（圖／翻攝畫面）

