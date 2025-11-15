花蓮馬太鞍溪橋涵管便道封閉 (圖)

其他人也在看
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板
鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議已久，行政院長卓榮泰前天已正式核定；去年宜蘭縣府提經費修正案，經濟部也決定全數補助。聯合新聞網 ・ 1 天前
王義川要法辦黃仁勳 他酸：張善政不怕嗎？
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科，台北市議會12日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過民進黨立委王義川卻認為，台北市政府...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮縣府撤銷「陸配村長」解職處分 內政部出手了：地方不能另行解釋
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有陸配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭解職，她事後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
馬太鞍溪堤防完成封堵 萬榮鄉明利村：洪水又來
花蓮縣馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及堤防封堵作業，「水怎麼又沖進來？」因堰塞湖紅色警戒無法解除，萬榮等三個鄉鎮5321名撤離居民仍無法返家。聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達進駐北士科王義川質疑圖利 北市府：難道賴清德也圖利？
針對輝達海外總部進駐北士科T17、T18，台北市議會昨審議通過北市府送交的新光人壽解約提案，民進黨立委王義川質疑，這是否有圖利或違反法令的問題？台北市政府今（13日）表示，總統賴清德也說「中央能幫一定全力幫忙」，王義川難道質疑內政部長劉世芳及賴清德圖利？太報 ・ 1 天前
老母殺子長照悲歌 石崇良：不可取但令人不捨
（中央社記者沈佩瑤台北14日電）8旬婦悶死癱瘓兒的長照悲歌，衛生福利部長石崇良昨天表態「支持總統特赦」。他今天表示，這是一件令人遺憾的案子，行為雖不可取，但「我個人的情感上，還是會覺得不捨」。中央社 ・ 23 小時前
美國政府開門了！史上最長43天停擺終結 今仍有逾千航班取消
美國聯邦政府關門43天，史上最長政府停擺終結。白宮估計，大約六萬人非聯邦政府員工，因為政府關門造成的經濟影響而失業，今天還有一千個航班被取消。（戚海倫報導） 在美國總統川普簽署眾議院通過的撥款法中廣新聞網 ・ 1 天前
王義川質疑北市圖利輝達 李四川反嗆立委應該檢討「這點」
台北市政府即將與新光人壽解約T17、T18基地，並專案設定地上權給輝達，不過民進黨立委卻質疑，這是否涉及圖利不法？台北市副市長李四川今（14日）表示，王義川身為立委，應該檢討為何現行法令陷公務員不義，能不能把法令修改讓公務員大膽做事才是最重要。自由時報 ・ 1 天前
北士科T17、T18基地 李四川：下周五前一定解約
台北市政府與新壽就北士科T17、T18地上權解約案經議會備查通過，台北市副市長李四川今天（14日）表示，雙方在昨天下午已就協議書及程序大多協調好，21日（下周五）前一定會完成解約。至於輝達何時派員來訪，李四川說，只確定是下周會來，但還沒有告知時間。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持
美國史上聯邦政府停擺最久的風波才剛落幕，另一次停擺危機似乎又將出現。國會山莊報(The Hill)14日報導，同意政府在...世界日報World Journal ・ 2 小時前
內政部：解職中配村長鄧萬華依法有據 花縣府無另行解釋空間
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，國籍法已明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日一年內完成放棄並提出佐證資料，地方政府並無另行解釋的空間，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管自由時報 ・ 18 小時前
立院再三讀通過財劃法修正案 明定地方一般性補助款不得少於前一年
國民黨立法院黨團日前提出財政收支劃分法部分條文修正草案，立法院會今天（14日）三讀修正通過，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，應依地方財力級次給予不同補助比率，且不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 21 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 7 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前