花蓮馬太鞍溪橋臨時便道搶通 限速30公里 全聯結車禁行

馬太鞍溪涵管便道目前正在進行全面檢視，今天（29）中午即將正式開放通行。（圖／公路局）

因鳳凰颱風又遭到沖毀的花蓮馬太鞍溪橋臨時涵管便道，經評估，如堰塞湖、天候及水位穩定原本預定10個工作天可完成搶通，但期間又發生多次水位暴漲，沖毀已完成的路基等情形，公路局仍漏夜搶修，宣布今天中午搶通便道。行政院長卓榮泰下午將到現場視察。

馬太鞍溪橋9月遭堰塞湖洪災沖毀，公路局搭建涵管便道，之後又遭逢豪雨以及本月10日鳳凰颱風與堰塞湖影響，臨時便道局部又遭洪水沖毀淹沒，便道沖毀期間，只能行駛縣道193與台11線繞路而行，因這條便道攸關台九線通車，公路局積極搶修。

公路局表示，工程團隊克服河床淤高及湍急水流，並於南北向便道各增設1座長24公尺小跨度鋼便橋，以利加大通洪斷面。臨時便道採過水道路設計，便道布設高程除銜接堤頂段外，儘量貼近現地河床高程布設，約60％低於既有河床面，並依既有水路設置三道涵管水道，配合降挖涵管段上下游河床，增加水道深度，以降低便道及涵管高程避免造成阻水。

目前各項作業已進入最後整備階段，預計於今（29）日中午12時可完成搶修恢復通車，但仍禁行全聯結車，限速30公里／每小時，請用路人減速慢行，並依現場人員指揮通行。

花蓮縣議會議長張峻早上也在臉書先公布通車訊息，對公路局及現場工程團隊日夜趕工搶修表示感謝。另外，行政院長卓榮泰下午將到現場了解，並視察馬太鞍溪左岸河川堤防搶修搶險情形。

