花蓮馬太鞍溪橋鋼鐵重生！ 進度超前「元旦上午通車」

花蓮台9線重要交通命脈「馬太鞍溪橋」於9月23日因堰塞湖潰流引發暴漲洪水，遭瞬間沖毀，造成當地交通中斷，也嚴重影響居民生活與觀光動線。交通部隨即啟動緊急應變機制，先於10月搶建溪底涵管便道恢復基本通行，同步推動鋼構便橋與永久橋工程，採「三路並行」方式全速重建。原本預定明（2026）年1月底通車，不過經公路局東區養護工程分局人員努力下，已提早完工，經各個單位現勘確認安全後，公路局於今（31）日宣布，馬太鞍溪鋼便橋將於元旦上午10時正式通車。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段為利台9線馬太鞍溪鋼便橋改道通車後之行車安全，於通車前12月24日及昨（30）日二次邀集花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、花蓮縣警察局、鳳林分局、交通隊及水利署第九河川分署等單位現勘交維改道措施，將於2026年1月1日上午10時正式通車。

通車前上午9時30分至10時00分需機動管制調整交維改道措施完善後，10時整由台9線231k+649（鳳林端）及台9線232k+798（光復端）兩處管制點開放行駛至馬太鞍溪鋼便橋，維持雙向各1快1慢車道服務用路人。

公路局提醒，鋼便橋通車後為利馬太鞍溪水流順暢臨時涵管便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合設置之導引標誌、標線、號誌及速限40公里／小時小心行駛。同時強調用路人應請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，隨時注意收聽廣播訊息。

