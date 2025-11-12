花蓮馬太鞍溪水暴漲明利村淹水2天 災民歎「家、農地都毀了」
水利署持續拋鼎塊阻水 避免災情擴大
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，淹沒部分街道、房舍。災民無奈表示，看著住家被洪水淹得愈來愈高，「家、農地都毀了」。水利署指出，持續在進水點拋鼎塊阻水，並同步在下游使用防水擋板加強，避免災情擴大。
經濟部水利署長林元鵬今天（12日）視察萬榮鄉明利村，他表示，目前持續在進水點拋大型鼎塊阻水，但沒辦法立刻阻斷，因此同步在下游處使用太空包或防水擋板加強防護。
林元鵬指出，流進明利村的溪水漫淹至台9線，再流入長橋排水系統後，匯入花蓮溪，因此確保排水系統順暢，就可避免災情擴大。
花蓮縣長徐榛蔚與建設處長鄧子榆視察長橋排水系統，確認水流於台9線231公里處匯入長橋區域排水系統，將即時監測，與中央保持密切聯繫，隨時調度防汛人力與機具。
住在明利村3鄰的受災戶表示，堤防末段原本有用消坡塊擋住，為方便疏濬工程車進出因此暫時移開，這次颱風前卻沒有堆回去，導致溪水從破口沖進村內，村長災前也曾反映，還打包票說不會有事，現在出事了怎麼負責？
也有受災戶指出，每天在高處看著水一天淹得比一天高，看著自己的家被沖走，家、農地都毀了。住在4鄰的朝姓住戶則說，整棟房子泡在水裡，未來還是希望能搬回家，但堤防一定要延伸，才能住得安心。
萬榮鄉公所統計，明利村受影響區域共31戶，包括19戶住家及12戶工寮，共撤離58人，其中25人依親，33人安置於萬榮國小活動中心。
另外，0923馬太鞍堰塞湖溢流重災區佛祖街、北富村等區域，歷經這次豪雨考驗，徐榛蔚今天下午視察後表示，目前一般排水及雨水下水道尚能正常運作，局部低窪地區有短暫積水狀況，已由建設處協助排除，並推動改善工程。
林業保育署花蓮分署監測，颱風鳳凰期間，馬太鞍溪堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，水位下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，蓄水量約69萬噸，兩邊側坡雖有局部崩塌，但溢流穩定，未見新阻塞。
鐵路部分，台鐵東部幹線樹林至花蓮間列車，晚間6時許陸續恢復正常行駛、花蓮至台東間停駛；區間（快）車樹林到台東間恢復正常行駛。
台9線花蓮往台東方向道路中斷，小客車可改道走縣道193線，大型車改行駛台11線。
責任主編：于維寧
其他人也在看
馬太鞍溪水暴漲沖進明利村 泥水淹家園居民怨
花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，沖進萬榮鄉明利村，造成嚴重災情！不只道路全都被泥沙淹沒，民宅也都泡在水裡，三個大貨櫃被湍急的溪水帶往下游，接連撞上民宅，發出巨大聲響；貨櫃的主人說，務農的機具和種子肥料，全都化為...華視 ・ 20 小時前
居民咬牙清淤！宜蘭蘇澳3200戶淹慘 水如浪灌民宅「家電全毀」
颱風侵襲宜蘭蘇澳，帶來嚴重淹水災情，高達3200戶受影響！洪水如海浪般湧入民宅，居民倉皇逃離，留下未吃完的晚餐與泡水的家電。災後滿目瘡痍，家具電器全毀，泥濘覆蓋整個家園。政府已出動小山貓與灑水車協助清理，但居民們仍需咬牙努力清掃，期盼早日恢復正常生活。災民悲嘆：「情況很慘，真是欲哭無淚！」TVBS新聞網 ・ 12 小時前
駭人！土石吞沒明利村 泥流空拍畫面曝
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，馬太鞍溪水暴漲，北岸上游堤防出現破口，大水前天沖入萬榮鄉明利村，花蓮縣政府今天（11/12）公布空拍畫面，可見一波波湍急的溪水淹進村內，每個角落都充滿泥巴；縣長徐榛蔚與水利署長林元鵬到場會勘，林元鵬指出，將與縣府合作，盡力把損失降到最低。太報 ・ 1 天前
馬太鞍溪水暴漲 水淹明利村！綠委指「這件事」成破口
【論壇中心／綜合報導】受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪溪水暴漲，洪水沖入萬榮鄉明利村，經過2天仍無退去，並沿著台9線往北漫淹，明利村長林萬成表示，颱風來襲前他多次反映，但未獲改善，所幸村民全數撤離至安全地區，暫無人員傷亡，水利署長林元鵬承認確實疏忽沒有掌握，已加派機具投入阻水工作，後續也會築構堤防避免再度釀災。民視 ・ 6 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬太鞍溪水暴漲 萬榮鄉明利村淹水狀況 (圖)
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，12日上午仍持續降雨。中央社 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪新堰塞湖估下午4時溢流 光復鄉13:00起停班停課
花蓮昨天受颱風影響雨勢不斷，林業及自然保育署花蓮分署今天凌晨2時許，執行無人機空拍，發現馬太鞍溪堰塞湖溢流口處前300公尺有新的堰塞湖。花蓮分署今天中午通知，馬太鞍新堰塞湖預估下午4時將發生溢流。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
馬太鞍溪暴漲淹沒明利村！堰塞湖最新「空拍畫面」曝 水位下降9.3公尺
鳳凰颱風挾帶東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水勢暴漲，10日傍晚從左岸無堤防處溢流，湧入萬榮鄉明利村，道路淹水已持續2天仍未退去。林業及自然保育署花蓮分署今（12）日說明，鳳凰颱風期間，馬太鞍溪堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，從湖區水位計數據顯示，10日凌晨起，水位緩慢下降中，自10日23時起至今日12時止，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺；目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約69萬三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
洪水灌進明利村！批水利署抱佛腳擋水 村民：爭取國賠
萬榮鄉公所統計，明利、馬太鞍部落受淹水影響區域共31戶，包括19戶住家和12戶工寮，共撤離58人；馬太鞍溪左岸溢流影響土地面積達103.5公頃，其中17.5公頃為原住民保留地，86公頃屬受災農地，多集中在鳳林長橋段。明利村長林萬成指出，大水從10日傍晚到12日持續湧進社區，受災...CTWANT ・ 6 小時前
明利村還在淹！ 滾滾泥流沖入村落 民眾嘆：應可避免
這回鳳凰颱風來襲，導致花蓮萬榮鄉明利村災情嚴重，大排的水暴漲，直接沖進民眾家中，村落成了汪洋一片。當地居民說，相關單位先前也說不會有事，卻出現這樣的狀況。也有網友PO文分析，明利村的大排根本不是大排，...華視 ・ 1 天前
大排水溝溢流！ 馬太鞍溪橋「左岸明利村」泥水狂灌
鳳凰颱風外圍環流加上東北季風的影響，花蓮縣部分地區出現豪雨，其中，萬榮鄉明利村因為在馬太鞍堰塞湖下游，10日傍晚泥流衝入村內，滾滾洪水沿著大排灌進民宅，居民們都被嚇壞了，場面相當驚險。民眾說：「車子被...華視 ・ 1 天前
「AV救世主」引退3年拍寫真 解扣白襯衫「裡面都沒穿」G級美胸藏不住
日本前AV女優高橋聖子自2022年宣布引退後，令不少粉絲遺憾，不過高橋聖子依舊熱衷於更新社群，日前，高橋聖子釋出大尺度辣照，解扣白襯衫的養眼畫面，讓網友大飽眼福。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
吊車大王派「1大咖」衝宜蘭勘災！網全跪：說到做到
生活中心／周孟漢報導鳳凰颱風雖然已降級遠離，但連續幾天仍為台灣帶來驚人雨勢，其中宜蘭更有多處出現淹水災情，現場水退去後，變得滿目瘡痍，屋內、街道都是黃色泥濘，讓居民們苦不堪言。對此，日前才投身花蓮救災行動的「竹北吊車大王」胡漢龑這次也不例外，再度出手救援，透露早在12日凌晨就已經派「這位關鍵人物」前往蘇澳，準備救災，獲得不少網友大讚「最棒的企業家」。民視 ・ 3 小時前
豪雨肆虐蘇澳！計程車博物館淹水畫面曝 冷泉夾雜泥石休園復原
宜蘭蘇澳遭遇豪雨侵襲，多處知名景點和商家受到嚴重淹水損失！一家皮革工藝店內滿是淤泥，店員忙於清理；世界第一間計程車博物館，24輛半古董計程車及2000多件珍藏受損；阿里史冷泉周邊泥濘不堪，泉水混濁；五結鄉釣蝦場淹水，民眾仍堅持釣蝦。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
倖存者揭熊攻擊瞬間！開門和熊四目相交 下秒血盆大口就在耳邊
日本熊攻擊事件頻傳！有多件熊跑進民宅的攻擊事件，今日（12日）甚至傳出有熊誤闖機場，跑道緊急關閉導致班機延誤。日本政府近日也為了「熊患」擴大預算以實施相關措施。然而，對於曾遭受熊攻擊的人而言，身體不只需要漫長的復原時間，心靈創傷也需要長時間弭平。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
札幌圓山動物園捕獲棕熊 現已「賜死」
[NOWnews今日新聞]日本札幌市中央區的圓山動物園，近日驚傳有熊出沒，為了遊客和工作人員的安全而宣布閉園，同時設法圍捕，並於12日在園內設置的誘捕籠內，發現一頭體長逾1.1公尺的棕熊，已將其捕殺。...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
不認洩密洗錢！仙塔律師喊冤：幫籌律師費 想搬「法界3大老」證清白
網紅「仙塔律師」李宜諪幫詐團主嫌吳芳儀辯護時涉洩露偵查秘密，還協助變賣財產，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌起訴。她今（11/11）日出庭辯稱，有事先向吳女確認首飾、汽車未被扣押，才善意「協助轉達」吳女希望變賣的訊息，她也稱，羈押結果在地檢署電子螢幕上就看得到，不是什麼秘密。李宜諪不僅攻擊檢方違法偵訊，還打算從「法界三位大老」中找1位當專家證人。太報 ・ 1 天前
邱議瑩推「高屏溪堤岸快速道路」 盼打造大高雄30分鐘生活圈
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導 民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩今（13）日舉行第4場政策發表會，以「安居高雄」為主題，公布交通、住房、綠地、空品與都市計畫等施政主張。她強調，若當選將推動沿高屏溪興建堤岸快速道路，打造大高雄30分鐘生活圈，並進一步串聯台南與屏東，形成「南台灣都會圈」。 邱議瑩指出，「六環六線」交通路網是南台灣都會圈的核心，包括南北向...匯流新聞網 ・ 57 分鐘前
劇組染病上吐下瀉！劉冠廷吃泡麵度日、礦泉水刷牙下場曝光
劇組染病上吐下瀉！劉冠廷吃泡麵度日、礦泉水刷牙下場曝光EBC東森娛樂 ・ 15 小時前