花蓮馬太鞍溪水暴漲 洪水淹沒萬榮鄉明利村部分房舍 擬擴大撤離範圍
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，淹沒部分街道、房舍。明利村長林萬成表示，今天持續降雨，上午發現水量比昨天更大，至少成長10倍，範圍也更廣。萬榮鄉公所表示，不排除擴大明利村預警性撤離範圍。
林萬成說，明利村受影響建物集中在3、4鄰約10戶，為房舍或工寮，撤離住戶暫時到鄰近地勢較高的教會或活動中心避難。
林清水說，目前維持警戒狀況，撤離居民仍不能返家，會有村長、國軍等巡視災區，若發現民眾擅自返家，會勸導到收容所避難。
萬榮鄉公所表示，明利、馬太鞍部落撤離共有58人，其中25人依親，實際收容33人，目前正在密切關注水量狀況，不排除將撤離範圍從3、4鄰，擴大到1、2鄰。
另外，馬太鞍溪右岸為上次受災嚴重的光復鄉，受影響保全戶已於10日起陸續撤離。光復鄉長林清水說，目前光復鄉沒有災情，排水狀況也正常，僅佛祖街末端有1至2處住家有積水，經了解雨水來不及排出，已備有抽水機，因持續有降雨，待降雨趨緩後進場抽水。
對外交通部分，受馬太鞍溪水暴漲影響，洪水沿大排、產業道路漫淹到省道台9線，花蓮往返台東方向需改行台11線，21噸以下車輛可行駛縣道193線。鐵路部分，樹林至台東間對號列車、花蓮鳳林至瑞穗間區間快車停駛；瑞穗至台東間區間快車視風雨狀況機動行駛。
