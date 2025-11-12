花蓮馬太鞍溪水暴漲！萬榮鄉明利村遭淹沒 泥流畫面怵目驚心

馬太鞍溪大水淹沒花蓮明利村。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮連日豪雨導致溪水暴漲，馬太鞍溪大水從堤防缺口淹進萬榮鄉明利村，從空拍畫面看，滾滾洪流夾帶大量砂石沖刷村落，甚至轎車直接被沖走，水利署長到場後當場鞠躬致歉。

連日豪雨導致馬太鞍溪暴漲，花蓮萬榮鄉明利村遭淹沒，積水最高達1層樓高，明利村長指出，淹水是因疏濬便道惹禍，怒斥「從7月到9月時就多次通報，結果還是沒有動作」。水利署長今日到場會勘，當場鞠躬致歉，澄清是因為淤積導致，卻也是疏失。

萬榮鄉公所指出，自10日下午開始，馬太鞍溪水不斷從左岸北端流進明利村，初估約有31戶受災，所幸居民已及時撤離，總共58人其中依親25人，收容中心33人，撤到萬榮國小活動中心。

水利署長稱當初評估地勢較高，不需固置堤防，未料淤積改變地形，才會導致這次淹水。由於水勢湍急，如今不僅明利村被淹，連帶下游台9線也遭波及，沿路都是土石跟積水，場面相當慘烈。

