花蓮馬太鞍溪洪災 國民黨轟民進黨卸責

國民黨立法院黨團二十七日上午召開「中央清算徐榛蔚、六問卸責民進黨」記者會。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

針對花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災釀成十九人死亡、五人失蹤案件，並傳出究責層級可能上升至花蓮縣長徐榛蔚，國民黨立法院黨團二十七日上午召開「中央清算徐榛蔚、六問卸責民進黨」記者會，質疑中央政府在防災、疏散與河川治理上涉有廢弛職務，要求檢調勿選擇性辦案。

國民黨團指出，馬太鞍溪堰塞湖災害中已有多項事實顯示中央政府難辭其咎，包含避險疏散計畫由行政院主責、撤離人數短時間內由六百九十人暴增至八千六百人、防洪疏濬長期不足，以及中央災害應變體系發布垂直避難建議等，均非地方政府單方面所能決定。

黨團提出六項質疑，包括避難疏散計畫是否由行政院擬定、地方是否有能力一天內撤離八千六百人、中央預估失準卻卸責地方、海嘯警報未發布與錯誤避難指示是否屬中央決策、防災指揮體系失靈是否應由中央負責，以及中央管轄河川九年未疏濬是否構成廢弛職務。

書記長羅智強表示，民進黨政府屢以司法手段處理執政危機，從新竹市長高虹安到花蓮縣長徐榛蔚，模式如出一轍。他質疑，若檢調以《廢弛職務釀成災害罪》偵辦地方首長，是否也應一併調查內政部、農業部等中央主管機關官員。

首席副書記長林沛祥指出，撤離計畫依法應由中央輔導地方完成，但災害發生前中央並未提供完整方案，事後卻將責任全數推給地方，對基層公務人員與罹難者家屬造成二次傷害。

黨團強調，防災與救災體系若真有疏失，檢調應全面、客觀偵辦，釐清中央與地方責任歸屬，而非只將矛頭指向在野縣市首長，否則難以服眾。