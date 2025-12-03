花蓮馬太鞍溪災民批中繼屋進度慢 國土署：明年1月中前可入住

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生壩頂溢流，滾滾泥流湧進光復鄉市區。（圖：花蓮縣政府提供）

立法院三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」總額達270億元，用於協助受災住戶重建，中繼屋進度遭居民抱怨延宕。對此內政部國土管理署說明，經調查67戶受災家庭，有41戶確定需要中繼屋，其中包含13名65歲以上的長者，整體工程將於本月底完工，最快明年1月中旬前就讓民眾陸續入住。

國土署說明，災後第一時間就啟動訪查作業與中繼屋規畫，並在10月23日針對重災的89戶舉行說明會。經門牌資料校正後，共確認67戶接受訪查，其中41戶提出中繼安置需求。另外外界質疑「10戶共用一間廚房」一事，國土署回應，起初規畫已考量使用安全，將設置18坪的共享廚房空間，內含9組流理台與18口IH爐具，刻意不用明火以降低火災風險；未來若入住後需求增加，設備可再擴充。

國土署進一步指出，中繼屋的第一階段對象以89戶重災戶為主，不以族群身分作為門檻，而是依房屋所有權與是否需修繕重建認定。同時也將協助其他受損嚴重的家庭進行後續訪查。除了中繼安置外，政府也提供租金補貼、依親輔導、長照與社會救助等服務。