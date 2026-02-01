花蓮馬太鞍溪疏浚砂石車揚塵 環保局：洗車台設置未達標

車輛行經台9線快要到馬太鞍溪鋼便橋時，周遭的環境一片灰濛濛，揚塵問題引起民怨，公路總局調派灑水車降低揚塵。

光復大華村長曾天滄指出，「車子一過去就灰塵滿天飛，開車也不方便，有時候呼吸對人體的健康也有影響啊。水車不夠啦，它一天有時候大概兩次，這樣也是不夠。」

民眾認為，這些揚塵大多來自馬太鞍溪疏濬的砂石車，駛出工區因未清潔後將泥濘帶出，而這些泥濘只要乾燥後，車輛經過就會揚起滿天灰塵，鄉民多次陳情卻沒有一個單位可以協助處理。

光復鄉居民王先生表示，「找了鄉公所，他說不好意思這是地方（縣府），我們找了地方（縣府），他說不好意思這是中央政府。所以我們都不知道，我們只知道你們就是叫政府。」

水利署表示，在台9線上行駛的砂石車其實還有其他單位，且所管的砂石車也都是空車才能駛出工區，但公路局則是認為，車輛都必須經過洗車台清洗後才能駛出，所有疏濬動線都必須落實執行。

水利署第九河川署副分署長林弘毅提及，「砂石車比方說去加油，或者說是去做採買等等的，那它可能要離場一下，那它離場的時候就必須要經過洗車台的清洗，保持車的潔淨跟輪胎的乾淨。」

公路總局花蓮工務段長陳麗華說道，「疏濬車輛盡量走河床，好，OK，但是它還是會有載塊石啊。你卡車如果說你有5、6個地方出來，你只有設一處的洗車台有用嗎？」

花蓮縣環保局表示，已在各疏濬便道的出入口展開聯合稽查是否有設置洗車台，結果並未符合標準，將函文要求發包單位5日內改善，否則將依法開罰。

